Sol entre nuvens e calor marcam a terça-feira (9) no Grande ABC

O inverno segue firme no calendário, mas o clima no Grande ABC nesta terça-feira (9) lembra mais os dias típicos de primavera. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva significativa.



Em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as temperaturas ficam entre 18°C e 30°C, com noites mais frescas e céu parcialmente limpo.



São Caetano deve registrar os maiores termômetros da região: mínima de 19°C e máxima de 31°C.



Apesar de ainda ser inverno, o calor e o tempo abafado pedem hidratação e roupas leves para encarar o dia.