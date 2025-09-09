DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Previsão do tempo

Sol entre nuvens e calor marcam a terça-feira (9) no Grande ABC

Apesar de ainda ser inverno, o calor e o tempo abafado pedem hidratação e roupas leves para encarar o dia

Natasha Werneck
09/09/2025 | 08:32
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC


O inverno segue firme no calendário, mas o clima no Grande ABC nesta terça-feira (9) lembra mais os dias típicos de primavera. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva significativa.

LEIA MAIS: Anchieta registra filas e Imigrantes tem alagamento nesta terça (9)

Em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, as temperaturas ficam entre 18°C e 30°C, com noites mais frescas e céu parcialmente limpo.

São Caetano deve registrar os maiores termômetros da região: mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Apesar de ainda ser inverno, o calor e o tempo abafado pedem hidratação e roupas leves para encarar o dia.


