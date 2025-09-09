DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta registra filas e Imigrantes tem alagamento nesta terça (9)

O tempo está encoberto no planalto, com chuva no topo da serra e tempo fechado na interligação

Natasha Werneck
09/09/2025 | 08:27
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A manhã desta terça-feira (9) começou com tráfego carregado em trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo boletim das 8h divulgado pela concessionária Ecovias.

Na Rodovia Anchieta, o trânsito apresenta lentidão no sentido Litoral entre os km 62 e 64,5, em razão do excesso de veículos comerciais. Já no sentido São Paulo, há pontos de retenção entre o km 13 e o 10 e também do km 19 ao 17, causados pelo alto fluxo de veículos. Outro ponto de lentidão está registrado no trecho do km 65 ao 61, também no sentido da Capital.

Na Rodovia Imigrantes, o tráfego é prejudicado por um alagamento no sentido São Paulo, o que provoca congestionamento entre os km 16 e 14.

Nos demais trechos administrados pela concessionária, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto no planalto, com chuva no topo da serra e tempo fechado na interligação.

A Ecovias reforça que motoristas podem acionar atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona como WhatsApp — ou pelos call boxes distribuídos ao longo do Sistema Anchieta-Imigrantes.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.