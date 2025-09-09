Anchieta registra filas e Imigrantes tem alagamento nesta terça (9)

A manhã desta terça-feira (9) começou com tráfego carregado em trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes, segundo boletim das 8h divulgado pela concessionária Ecovias.



Na Rodovia Anchieta, o trânsito apresenta lentidão no sentido Litoral entre os km 62 e 64,5, em razão do excesso de veículos comerciais. Já no sentido São Paulo, há pontos de retenção entre o km 13 e o 10 e também do km 19 ao 17, causados pelo alto fluxo de veículos. Outro ponto de lentidão está registrado no trecho do km 65 ao 61, também no sentido da Capital.



Na Rodovia Imigrantes, o tráfego é prejudicado por um alagamento no sentido São Paulo, o que provoca congestionamento entre os km 16 e 14.



Nos demais trechos administrados pela concessionária, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto no planalto, com chuva no topo da serra e tempo fechado na interligação.



A Ecovias reforça que motoristas podem acionar atendimento 24 horas pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona como WhatsApp — ou pelos call boxes distribuídos ao longo do Sistema Anchieta-Imigrantes.