Vale o aviso: a TV da pandemia acabou. E já faz tempo

Aos mais distraídos ou desavisados, cabe lembrar que a TV da pandemia acabou. E já faz até um certo tempinho.

Se de um lado, naquele momento a TV aprendeu trabalhar com mais dinamismo, por outro entubou uma falta de cuidado, que alguns não conseguem se livrar ou se permitiram adotar.

Televisão é imagem e para tanto há uma exigência em se entregar o melhor possível, técnica e artisticamente.

Poder contar com uma boa luz, áudio bem calibrado e se apresentar condignamente na frente das câmeras.

Isso não pode, de forma nenhuma e em respeito a quem assiste, ser negociado ou permitido de forma nenhuma.

Hoje, sem qualquer exagero, existem pessoas entrando de quartos de hotel, com a cama desarrumada, trajes nada a ver e, sem exagero, cachorros e gatos como figuração. Entre outras tão estranhas situações. Aí não dá.

Só para não deixar barato ou se chegar a uma melhor conclusão: na entrada de um repórter, o que deve aparecer mais? A notícia ou alguém, montado em uma caricatura, com tiara, brinquinhos e camiseta decotada?

Tudo bem a tal modernidade, desde que nunca se negocie uma total obediência a princípios que são e sempre serão fundamentais e essenciais.

TV TUDO