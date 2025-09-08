DGABC
Cultura & Lazer Titulo Após Coala

Caetano Veloso anuncia novo show na Capital; veja a data

Apresentação em São Paulo acontece em novembro; venda de ingressos começa nesta segunda-feira (8)

Renan Soares
08/09/2025 | 12:45
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Caetano Veloso aproveitou sua participação no Coala Festival, em São Paulo, neste fim de semana, para anunciar a volta à cidade em novembro. Em turnê com o espetáculo Caetano nos Festivais, o cantor e compositor subirá ao palco do Espaço Unimed no dia 29 de novembro. A venda de ingressos começa nesta segunda-feira (8).

O repertório do show reúne sucessos de diferentes fases da carreira, incluindo clássicos como Branquinha, Vaca Profana e Não Enche, além de canções mais recentes, como Anjos Tronchos, do álbum Meu Coco (2021).

Com 60 anos de trajetória, Caetano segue como referência artística para diversas gerações. Após o sucesso da turnê com Maria Bethânia, que levou mais de meio milhão de pessoas a estádios e arenas do País, o baiano de 82 anos já trabalha em seu próximo disco de inéditas, previsto para 2026. Nos últimos shows, chegou a apresentar a canção inédita Um Baiana, composta como um manifesto pela paz em tempos de conflitos globais.

Enquanto prepara o novo álbum, o artista tem marcado presença nos principais festivais de música do Brasil. Além do Coala, já se apresentou no Coolritiba (PR), Sensacional (MG), Festival de Inverno Rio (RJ), Movimento Cidade (ES) e tem datas confirmadas para o Rock The Mountain (Petrópolis, novembro) e o Festival de Verão de Salvador (janeiro de 2026).

