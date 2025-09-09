Diadema realiza audiência sobre programa Tarifa Zero

Diadema é mais uma cidade no Grande ABC que protagonizará o debate pela imple-mentação do programa Tarifa Zero, uma realidade em São Caetano desde outubro de 2023. A iniciativa é do vereador Josa Queiroz (PT), que marcou uma audiência pública na Câmara para 18 de setembro, a partir das 19h, com a presença do deputado federal Jilmar Tatto (PT), forte defensor do tema e autor do projeto de lei que expande a gratuidade no transporte público aos municípios brasileiros.

A iniciativa de Josa tem como objetivo a formação de uma Frente Parlamentar na cidade, seguindo exemplos dos correligionários petistas e vereadores Clóvis Girardi, de Santo André, e Ananias Andrade, de São Bernardo. Segundo o parlamentar, informações foram solicitadas à Secretaria de Mobilidade e Transportes, a fim de avançar em estudos de viabilidade financeira e assim ampliar os debates pela im-plementação do modelo de gratuidade nos ônibus que circulam pelas linhas municipais.

“Essa discussão aqui é puxada pelo nosso mandato. Já realizamos a solicitação de algumas informações e o próximo passo é ter um grupo de trabalho técnico. Esperamos que a Prefeitura designe a participação de pessoas da Secretaria de Mobilidade e Transportes. Queremos também o envolvimento de todos os parlamentares e setores organizados, como empresarial, administração pública e usuários do sistema”, afirmou o vereador.

Segundo levantamento de março da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), 145 municípios oferecem gratuidade, de forma parcial ou total, no sistema, sendo 120 deles com o benefício válido todos os dias. Esse é o caso de São Caetano, que financia a gratuidade por meio de subsídio de R$ 37 milhões em 2025. Já em Ribeirão Pires, a medida ocorre aos domingos, 8h às 17h. Em Rio Grande da Serra, o passe livre é lei aos domingos e feriados.

Josa também enxerga empenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em avançar nesse debate. “O Jilmar Tatto esteve com o presidente Lula e houve o compromisso de realizar um estudo para ver a viabilidade do Tarifa Zero. É importante a participação da União e já foi sinalizado um Sistema Único de Transporte”, pontuou.

