Petrin reúne a nata da política municipal em festa de 50 anos

Ex-assessor especial de Relações Institucionais da Prefeitura de Santo André, o advogado Leandro Petrin reuniu a nata política municipal em sua festa de 50 anos, realizada no sábado em jantar para 100 pessoas na requintada Estação Jardim, no bairro de mesmo nome. A celebração reuniu, além de amigos e colegas, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Também estavam entre os convidados o presidente da subseção andreense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Leonardo Dominiqueli Pereira, a diretora do Procon, Aline Romanholli, e boa parte do primeiro escalão do governo, como a secretária de Aquisição e Contratos, Fabiana de Cássia Bozzella, e sua adjunta, Isabela de Fatima Lhano.

Ao som de música ao vivo, com destaque às canções nacionais, os convidados se serviram de polenta, risoto e macarrão e podiam escolher entre uísque, vinho e cerveja. Amigos de longa data, como o jornalista Sérgio Vieira, ex-diretor de Redação do Diário, entoaram os parabéns ao aniversariante, que estava acompanhado da mulher, a psicóloga Valquíria Wollman.

Petrin emocionou os presentes no discurso em que lembrou a importância que teve o pai, Cláudio Petrin, técnico industrial e ex-jogador, que morreu em agosto de 2024, aos 84 anos, teve em sua vida: “Sei que, em espírito, o senhor segue aqui comigo”.

