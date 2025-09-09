DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Aniversário

Petrin reúne a nata da política municipal em festa de 50 anos

Ex-assessor especial de Relações Institucionais de Santo André, advogado reúne de prefeito à deputada estadual, além de colegas e amigos

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 08:07
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Ex-assessor especial de Relações Institucionais da Prefeitura de Santo André, o advogado Leandro Petrin reuniu a nata política municipal em sua festa de 50 anos, realizada no sábado em jantar para 100 pessoas na requintada Estação Jardim, no bairro de mesmo nome. A celebração reuniu, além de amigos e colegas, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Também estavam entre os convidados o presidente da subseção andreense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Leonardo Dominiqueli Pereira, a diretora do Procon, Aline Romanholli, e boa parte do primeiro escalão do governo, como a secretária de Aquisição e Contratos, Fabiana de Cássia Bozzella, e sua adjunta, Isabela de Fatima Lhano.

Ao som de música ao vivo, com destaque às canções nacionais, os convidados se serviram de polenta, risoto e macarrão e podiam escolher entre uísque, vinho e cerveja. Amigos de longa data, como o jornalista Sérgio Vieira, ex-diretor de Redação do Diário, entoaram os parabéns ao aniversariante, que estava acompanhado da mulher, a psicóloga Valquíria Wollman.

Petrin emocionou os presentes no discurso em que lembrou a importância que teve o pai, Cláudio Petrin, técnico industrial e ex-jogador, que morreu em agosto de 2024, aos 84 anos, teve em sua vida: “Sei que, em espírito, o senhor segue aqui comigo”.

LEIA TAMBÉM:

Consórcio e Prefeitura da Capital alinham trabalho conjunto nas divisas


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.