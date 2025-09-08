Consórcio e Prefeitura da Capital alinham trabalho conjunto nas divisas

Com o objetivo de dar sequência no trabalho integrado entre as prefeituras do Grande ABC e da Capital, o secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Aroaldo da Silva, se reuniu com secretários municipais paulistanos e subprefeitos para alinhar ações conjuntas nas áreas de divisas. O encontro ocorreu na Praça da Artes, no Centro de São Paulo.

Representando a Capital, participaram do encontro o secretário das Subprefeituras, Fabricio Cobra, os 32 subprefeitos da cidade, o secretário de Esportes e Lazer, Rogério Lins, e o secretário-executivo de Limpeza Urbana, Osmário Ferreira da Silva.

A pauta da reunião incluiu a criação do Grupo de Trabalho Divisas, com o objetivo de ampliar a integração de políticas públicas entre as sete cidades do Grande ABC e a Capital.

Também participaram da agenda representantes da Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte e logística de combustíveis e derivados. A empresa conta com uma malha dutoviária que atravessa a região e articula ações, em conjunto com as prefeituras, para o desenvolvimento social e ambiental das comunidades vizinhas às suas operações.

O secretário-executivo do Consórcio ressaltou que o encontro com representantes da Capital representou mais um para fortalecer a integração entre o Grande ABC e São Paulo.

“A criação do Grupo de Trabalho Divisas vai nos permitir avançar em soluções conjuntas para questões que afetam diretamente a população nas áreas limítrofes, com ações coordenadas em segurança, limpeza urbana, esportes, lazer e desenvolvimento social. Com o apoio das prefeituras, subprefeituras e parceiros estratégicos, vamos consolidar políticas públicas integradas que promovam qualidade de vida, sustentabilidade e um desenvolvimento regional cada vez mais equilibrado”, afirmou Aroaldo da Silva.

União metropolitana

A proposta de criação do Grupo de Trabalho Divisas, para articular ações conjuntas entre o Grande ABC e a Capital, foi anunciada em março, quando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve na sede da entidade regional, em reunião com os sete prefeitos da região, e formalizou o ingresso da capital paulista ao Consórcio ABC. Desde então, o órgão que representa as sete cidades tem feito levantamentos sobre as divisas com o território paulistano e articulado reuniões para alinhas ações conjuntas.

Segundo dados levantados pela equipe técnica do Consórcio ABC, nove subprefeituras da Capital fazem limite com cinco cidades do Grande ABC. As subprefeituras que fazem divisa com a região aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, número de habitantes próximo ao total das sete cidades (2,8 milhões).

