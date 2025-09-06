DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

Política Titulo Regionalidade

Guto Volpi projeta retomar reuniões do Consórcio em 14 dias

Presidente do colegiado pretende se reunir com cada chefe de Executivo para mostrar continuidade dos trabalhos e depois realizar nova assembleia

Bruno Coelho
06/09/2025 | 00:15
FOTO: Divulgação/Consório ABC
FOTO: Divulgação/Consório ABC


 Onze dias após ocupar interinamente a cadeira de presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), projetou, ontem, para duas semanas a próxima reunião entre integrantes do colegiado. Antes da assembleia de prefeitos, o liberal quer se reunir individualmente com cada representante consorciado, além de São Paulo, para destacar o andamento dos trabalhos, apesar do afastamento de Marcelo Lima (Podemos) no comando de São Bernardo e, consequentemente, da entidade regional.

Sem realizar reunião entre os prefeitos no mês passado, o Consórcio Intermunicipal buscou seguir com alguns cronogramas de trabalho, como a finalização da compra de sete drones de última geração, a fim de auxiliar as GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades da região em atividades de monitoramento, buscas, operações noturnas e ações de inteligência. Os novos equipamentos receberam investimentos de R$ 227,5 mil e passarão a integrar o programa Grande ABC + Seguro, com foco nas divisas dos municípios.

“Vamos visitar prefeito a prefeito, o (secretário executivo do Consórcio) Aroaldo (Oliveira da Silva) e eu, começando pela Capital, depois outras cidades da região, para passar a tranquilidade de que os trabalhos estão recebendo continuidade, como na segurança pública. Acho que não na próxima semana, e sim na outra (seguinte), teremos todo o colegiado reunido”, disse Guto.

Outro tema que a entidade espera, enfim, tirar do papel é o GT (grupo de trabalho) de Divisas, anunciado em março no colegiado, durante a visita do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como integrante convidado da entidade. Cinco meses passados, o grupo prometido para ampliar a integração de políticas públicas entre as sete cidades do Grande ABC e a Capital ainda não foi formalizado. 

“O que falta para (o GT) sair do papel são as conversas que tivemos, que continuaram desde o anúncio dos prefeitos, nas prefeituras das sete cidades e com a Capital. E não é à toa que temos o mapeamento dos problemas (nas divisas), e agora precisamos juntar os atores. Vamos centralizar todos os integrantes que participaram desse diálogo, colocar esse mapeamento e começar a discutir as soluções, de forma conjunta”, explicou Aroaldo. 

Entre as políticas integradas nas divisas, o Consórcio Intermunicipal tem grande foco na segurança pública e pautas ambientais. Entretanto, por enquanto, ainda não há projeção de quando o GT dará o seu primeiro passo formal.

Entidade coloca região no mapa de debate da COP30

Com a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) cada vez mais presente no horizonte, marcada entre 10 a 21 de novembro em Belém (PA), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promoveu, na tarde de ontem, a Pré-COP30, para debater o desenvolvimento sustentável em uma região caracterizada historicamente pela indústria e as áreas de preservação ambiental. Para ministrar a palestra, a entidade convidou o sociólogo Clemente Ganz Lúcio.

Durante a explanação, Ganz Lúcio alertou que o debate ambiental foi negligenciado pela sociedade e os resultados não apresentaram grandes evoluções desde a COP realizada em Paris, no ano de 2015. Conforme dados passados pelo sociólogo, o planeta passou longe da meta de aquecimento de uma década atrás, quando estabeleceu teto de 1,5ºC na capital francesa, mas viu o globo aquecer 2,7ºC. “A mudança climática é uma aposta que jamais deveríamos ter feito e falhamos politicamente”, alertou.

Ao Grande ABC, a lição de casa é promover e ampliar as políticas integradas para promover ações de preservação ambiental, com a ciência de que o impacto em uma cidade interfere na vizinha. “Há várias iniciativas, como aqui no Consórcio Intermunicipal, que são importantes no encontro desses desafios da interdependência entre os municípios. A própria União tem de favorecer cada vez mais esse tipo de integração e também tratarmos de construir políticas de longo prazo, que não mudem de quatro em quatro anos”, disse o sociólogo. 

A Pré-COP30 tem como finalidade fortalecer o diálogo e preparar o Grande ABC para a conferência, integrando o poder público e a sociedade civil organizada. 

