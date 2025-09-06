Guto Volpi projeta retomar reuniões do Consórcio em 14 dias

Presidente do colegiado pretende se reunir com cada chefe de Executivo para mostrar continuidade dos trabalhos e depois realizar nova assembleia
Onze dias após ocupar interinamente a cadeira de presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), projetou, ontem, para duas semanas a próxima reunião entre integrantes do colegiado. Antes da assembleia de prefeitos, o liberal quer se reunir individualmente com cada representante consorciado, além de São Paulo, para destacar o andamento dos trabalhos, apesar do afastamento de Marcelo Lima (Podemos) no comando de São Bernardo e, consequentemente, da entidade regional.
Sem realizar reunião entre os prefeitos no mês passado, o Consórcio Intermunicipal buscou seguir com alguns cronogramas de trabalho, como a finalização da compra de sete drones de última geração, a fim de auxiliar as GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades da região em atividades de monitoramento, buscas, operações noturnas e ações de inteligência. Os novos equipamentos receberam investimentos de R$ 227,5 mil e passarão a integrar o programa Grande ABC + Seguro, com foco nas divisas dos municípios.
“Vamos visitar prefeito a prefeito, o (secretário executivo do Consórcio) Aroaldo (Oliveira da Silva) e eu, começando pela Capital, depois outras cidades da região, para passar a tranquilidade de que os trabalhos estão recebendo continuidade, como na segurança pública. Acho que não na próxima semana, e sim na outra (seguinte), teremos todo o colegiado reunido”, disse Guto.
Outro tema que a entidade espera, enfim, tirar do papel é o GT (grupo de trabalho) de Divisas, anunciado em março no colegiado, durante a visita do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como integrante convidado da entidade. Cinco meses passados, o grupo prometido para ampliar a integração de políticas públicas entre as sete cidades do Grande ABC e a Capital ainda não foi formalizado.
“O que falta para (o GT) sair do papel são as conversas que tivemos, que continuaram desde o anúncio dos prefeitos, nas prefeituras das sete cidades e com a Capital. E não é à toa que temos o mapeamento dos problemas (nas divisas), e agora precisamos juntar os atores. Vamos centralizar todos os integrantes que participaram desse diálogo, colocar esse mapeamento e começar a discutir as soluções, de forma conjunta”, explicou Aroaldo.
Entre as políticas integradas nas divisas, o Consórcio Intermunicipal tem grande foco na segurança pública e pautas ambientais. Entretanto, por enquanto, ainda não há projeção de quando o GT dará o seu primeiro passo formal.
Com a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) cada vez mais presente no horizonte, marcada entre 10 a 21 de novembro em Belém (PA), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC promoveu, na tarde de ontem, a Pré-COP30, para debater o desenvolvimento sustentável em uma região caracterizada historicamente pela indústria e as áreas de preservação ambiental. Para ministrar a palestra, a entidade convidou o sociólogo Clemente Ganz Lúcio.
Durante a explanação, Ganz Lúcio alertou que o debate ambiental foi negligenciado pela sociedade e os resultados não apresentaram grandes evoluções desde a COP realizada em Paris, no ano de 2015. Conforme dados passados pelo sociólogo, o planeta passou longe da meta de aquecimento de uma década atrás, quando estabeleceu teto de 1,5ºC na capital francesa, mas viu o globo aquecer 2,7ºC. “A mudança climática é uma aposta que jamais deveríamos ter feito e falhamos politicamente”, alertou.
Ao Grande ABC, a lição de casa é promover e ampliar as políticas integradas para promover ações de preservação ambiental, com a ciência de que o impacto em uma cidade interfere na vizinha. “Há várias iniciativas, como aqui no Consórcio Intermunicipal, que são importantes no encontro desses desafios da interdependência entre os municípios. A própria União tem de favorecer cada vez mais esse tipo de integração e também tratarmos de construir políticas de longo prazo, que não mudem de quatro em quatro anos”, disse o sociólogo.
A Pré-COP30 tem como finalidade fortalecer o diálogo e preparar o Grande ABC para a conferência, integrando o poder público e a sociedade civil organizada.
