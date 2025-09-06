DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Tragédia

Velório de professor da USCS assassinado será neste sábado (6)

Despedida de Mario Eugênio Longato, 66 anos, acontece das 8h às 12h na Agência Cerimonial Pacaembú e sepultamento às 14h no Cemitério do Araçá, ambos na Capital

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 23:12
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O velório e sepultamento do professor USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Mario Eugênio Longato, 66 anos, assassinado durante tentativa de assalto na Capital, acontecem neste sábado (6). A despedida será na Agência Cerimonial Pacaembú, localizada na Avenida Pacaembú, 1.254, e o sepultamento na sequência, às 14h, no Cemitério do Araçá, que fica na Avenida Doutor Arnaldo, 666, ambos na cidade de São Paulo. 

Longato, que também lecionava na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no município são-caetanense, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (5), na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, Zona Sul da Capital. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e até o momento nenhum suspeito foi preso.

A morte do professor gerou grande comoção de alunos, ex-alunos, docentes, funcionários e moradores de São Caetano, que criaram uma petição on-line pedindo que a faculdade de tecnologia passe a se chamar Fatec Professor Mário Eugênio Longato, em homenagem póstuma. Até a noite de ontem, o abaixo-assinado já reunia 1.500 assinaturas.

LEIA TAMBÉM:

Professor da USCS e da Fatec é morto em assalto na Rua do Manifesto


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.