Consórcio adquire drones para reforçar GCMs da região

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC concluiu a compra de sete drones de última geração, que serão usados pelas GCMs (Guardas Civis Municipais) das cidades da região em atividades de monitoramento, buscas, operações noturnas e ações de inteligência. O valor total do investimento foi de R$ 227,5 mil e integra o programa Grande ABC + Seguro, iniciativa do colegiado que promove a integração de esforços para melhorar a segurança pública.

Os drones adquiridos são do modelo DJI Mavic 3T, conhecidos pela sua alta tecnologia e desempenho em operações de segurança. Equipados com câmera térmica, os aparelhos têm capacidade de zoom híbrido de até 56x, o que permite a observação detalhada de alvos a longas distâncias.

Além disso, os equipamentos possuem recursos avançados para medir temperaturas e emitir alerta de alta temperatura, facilitando a identificação de situações de risco e potencializando a tomada de decisões rápidas durante operações.

Segundo o Consórcio, o contrato foi firmado com a empresa Gohobby Future Technology Ltda e visa não apenas ampliar o alcance das ações de segurança, mas também otimizar o tempo de resposta em ocorrências complexas e emergenciais. “A aquisição desses drones é mais um passo importante na modernização das ferramentas de segurança do Grande ABC. A tecnologia vai proporcionar mais eficiência e rapidez nas operações, beneficiando diretamente os moradores da região”, afirmou o presidente em exercício do colegiado, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL).

A compra faz parte de uma série de investimentos previstos pelo colegiado para intensificar a segurança nas divisas dos municípios. Além dos equipamentos aéreos, o pacote inclui também a aquisição de uma viatura e uma moto para cada GCM da região. Os investimentos foram anunciados em julho e os veículos ainda não foram disponibilizados para as guardas.

REFORÇO REGIONAL

O programa Grande ABC + Seguro, primeira iniciativa intermunicipal do País de combate à criminalidade que nasceu após diversas reuniões entre os secretários municipais, tem como objetivo integrar as forças de segurança, reduzir os indicadores criminais da região.

Além da aquisição dos equipamentos e veículos, a iniciativa promoveu neste nos últimos meses diversas edições de operações conjuntas com as GCMs do Grande ABC nas áreas de divisas. As ações reforçam o patrulhamento nas cidades e atuam no combate aos crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos.