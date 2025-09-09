São Paulo negocia Henrique Carmo e soma 5 vendas de Cotia em 2025

O São Paulo encaminhou a venda de Henrique Carmo ao CSKA Moscou. O jogador de 18 anos já deve viajar para a Rússia ainda antes do fim da Data Fifa. A informação foi publicada pelo Lance! e confirmada pelo Estadão.

Esta é a quinta venda de uma joia revelada em Cotia em 2025. Por Carmo, o São Paulo receberá US$ 6 milhões (R$ 32,5 milhões na cotação atual). O clube ainda pode receber US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões, atualmente) por metas e manterá 20% de uma futura venda.

Em dezembro de 2024, após um jogo como profissional, o atacante renovou o vínculo com o São Paulo até o fim de 2028. O acordo anterior se encerraria no fim deste ano. Ele chegou a Cotia aos sete anos e ganhou destaque nos times Sub-17 e Sub-20, até integrar o elenco principal na temporada passada.

"Henrique é mais uma prova da força do nosso trabalho na base. Fico feliz com essa renovação que possibilita a utilização desse jovem talento em 2025", disse o presidente Julio Casares na época. O atacante deixará o São Paulo com seis jogos neste ano e soma uma assistência. Em todo período no profissional, foram sete partidas.

Antes de este negócio ser encaminhado, Henrique Carmo estava na mira do PSV, da Holanda. O São Paulo chegou a acertar um possível empréstimo do atleta, mas nenhuma proposta convenceu a diretoria são-paulina.

Na Rússia, Carmo deve ter o contrato por três temporadas. Ele jogará ao lado de Matheus Alves, também negociado pelo São Paulo com o CSKA em 2025. Alves rendeu R$ 37,9 milhões aos cofres são-paulinos.

Além da dupla, o São Paulo negociou outros três talentos em 2025. No começo do ano, William Gomes foi vendido ao Porto por R$ 55 milhões. Recentemente, Lucas Ferreira foi para o Shakhtar Donetsk por R$ 50,64 milhões.

Outro negócio envolve o garoto Angelo, de 16 anos, ao Strasbourg, da França, que pertence ao grupo do Chelsea. A venda foi fechada em R$ 32,3 milhões, com mais R$ 13 milhões em gatilhos. O lateral disputou o Sul-Americano Sub-17 neste ano com a seleção brasileira.

Com os cinco jovens, o São Paulo somou, por enquanto, R$ 208,34 milhões em vendas. Torcedores criticam os valores praticados, mas a diretoria entende que precisa fazer caixa.

O clube passa por sua maior crise financeira. A dívida são-paulina bateu R$ 962,2 milhões em 2024, com um déficit de R$ 287 milhões. Recentemente, pela primeira vez, o clube sofreu um transfer ban, por valores devidos ao Cerro Porteño.

A situação também impactou em quem chegou ao elenco. Em 2025, o São Paulo só se reforçou com atletas livres no mercado, por empréstimo ou perdão de dívidas. Chegaram Oscar (ex-Shanghai Port), Wendell (ex-Porto), Juan Dinenno (ex-Cruzeiro), Cédric Soares (ex-Arsenal), Enzo Díaz e Gonzalo Tapia (emprestados pelo River Plate), Rafael Toloi (ex-Atalanta) e Mailton (ex-Metalist, que devia ao São Paulo).

O desafio atual da diretoria é a busca por um centroavante, após lesões de Calleri, Ryan Francisco e André Silva. O clube sonhou com Marcos Leonardo, mas o Al-Hilal não aceitou liberá-lo. Agora, o São Paulo tenta contar com o camaronês Vincent Aboubakar, que está sem clube desde que deixou o Hatayspor, da Turquia.

