Samuel Lino, de Santo André, se diz surpreso com convocação para a Seleção

O atacante do Flamengo Samuel Lino, nascido em Santo André e revelado pelo São Bernardo FC, afirmou que foi uma surpresa ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Em entrevista para CBF TV, o jogador disse que encarou a oportunidade como a realização de um sonho. O andreense foi chamado pelo técnico Carlos Ancelotti após corte por lesão de Matheus Cunha, do Manchester United.

Lino chegou ao Flamengo no final de julho por R$ 143 milhões, tornando-se a contratação mais cara da história do rubro-negro. Depois de um mês do seu retorno, o jogador foi convocado para a Seleção. "Foi uma surpresa, porque já tinha saído a convocação. No começo, não acreditei. Eu não imaginava, foi um mês muito intenso e não esperava estar aqui tão rápido e pela primeira vez. Fico feliz por ter sido recompesado pelo meu trabalho", comentou.

"Encaro com muita tranquilidade, só querendo aproveitar esse momento. É um sonho e um objetivo que eu tinha, estar aqui é uma realização para mim. Quero demostrar 100% para o Ancelotti", completou o andreense

Pelo Flamengo, Samuel Lino realizou nove jogos e marcou dois gols. Antes do clube carioca, o jogador estava no Atlético de Madrid, da Espanha.

