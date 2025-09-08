DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Cria do Tigre

Samuel Lino, de Santo André, se diz surpreso com convocação para a Seleção

Em entrevista para a CBF TV, jogador do Flamengo comemora momento

Gabriel Rosalin
08/09/2025 | 16:21
Compartilhar notícia
Reprodução/CBF TV
Reprodução/CBF TV Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O atacante do Flamengo Samuel Lino, nascido em Santo André e revelado pelo São Bernardo FC, afirmou que foi uma surpresa ser convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Em entrevista para CBF TV, o jogador disse que encarou a oportunidade como a realização de um sonho. O andreense foi chamado pelo técnico Carlos Ancelotti após corte por lesão de Matheus Cunha, do Manchester United.

Lino chegou ao Flamengo no final de julho por R$ 143 milhões, tornando-se a contratação mais cara da história do rubro-negro. Depois de um mês do seu retorno, o jogador foi convocado para a Seleção. "Foi uma surpresa, porque já tinha saído a convocação. No começo, não acreditei. Eu não imaginava, foi um mês muito intenso e não esperava estar aqui tão rápido e pela primeira vez. Fico feliz por ter sido recompesado pelo meu trabalho", comentou.

LEIA TAMBÉM:

"Revelado pelo São Bernardo FC, Samuel Lino é anunciado como reforço mais caro da história do Flamengo"

"Encaro com muita tranquilidade, só querendo aproveitar esse momento. É um sonho e um objetivo que eu tinha, estar aqui é uma realização para mim. Quero demostrar 100% para o Ancelotti", completou o andreense

Pelo Flamengo, Samuel Lino realizou nove jogos e marcou dois gols. Antes do clube carioca, o jogador estava no Atlético de Madrid, da Espanha.

LEIA TAMBÉM:

"Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha"


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.