São Bernardo conquista quatro medalhas no Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo

A equipe de atletismo Sub-20 de São Bernardo conquistou quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes, disputado em Recife, em Pernambuco, entre os dias 5 e 7 de setembro. O destaque foi o ouro no salto triplo de Luan Silva, de 18 anos.

Com a vitória, o atleta garantiu também a vaga direta para o sul-americano da categoria, realizado em novembro deste ano em Lima, no Peru. "“Essa medalha tem um grande significado. Fico feliz pelo resultado, que é fruto de um trabalho em conjunto e que conseguimos entregar com excelência nesse Brasileiro", disse Luan Silva.

O coordenador do Atletismo de São Bernardo, Jamir Silva, o Pneu, ressaltou a importância do Centro de Excelência Esportiva no desenvolvimento dos atletas, destacando que o apoio ao esporte na cidade tem feito a diferença na categoria de base. “Essa medalha do Luan, e também as outras medalhas nesse Sub-20, demonstram que o trabalho está sendo muito bem feito aqui no Centro de Excelência e que essa parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Federação Paulista já traz grandes resultados para a cidade.”

Além dessa medalha, a equipe conquistou a prata no lançamento de dardo, com Thiago Santos, e duas medalhas de bronze no salto triplo, com a atleta Raissa Lima, e nos 3.000 metros com obstáculos, com Rodrigo Mendes.

