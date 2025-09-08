DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Competição

São Bernardo conquista quatro medalhas no Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo

Equipe garante ouro no salto triplo

Do Diário do Grande ABC
08/09/2025 | 18:57
Compartilhar notícia
Divulgação/PMSBC
Divulgação/PMSBC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A equipe de atletismo Sub-20 de São Bernardo conquistou quatro medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes, disputado em Recife, em Pernambuco, entre os dias 5 e 7 de setembro. O destaque foi o ouro no salto triplo de Luan Silva, de 18 anos.

Com a vitória, o atleta garantiu também a vaga direta para o sul-americano da categoria, realizado em novembro deste ano em Lima, no Peru. "“Essa medalha tem um grande significado. Fico feliz pelo resultado, que é fruto de um trabalho em conjunto e que conseguimos entregar com excelência nesse Brasileiro", disse Luan Silva.

O coordenador do Atletismo de São Bernardo, Jamir Silva, o Pneu, ressaltou a importância do Centro de Excelência Esportiva no desenvolvimento dos atletas, destacando que o apoio ao esporte na cidade tem feito a diferença na categoria de base. “Essa medalha do Luan, e também as outras medalhas nesse Sub-20, demonstram que o trabalho está sendo muito bem feito aqui no Centro de Excelência e que essa parceria entre Prefeitura, Governo do Estado e Federação Paulista já traz grandes resultados para a cidade.”

Além dessa medalha, a equipe conquistou a prata no lançamento de dardo, com Thiago Santos, e duas medalhas de bronze no salto triplo, com a atleta Raissa Lima, e nos 3.000 metros com obstáculos, com Rodrigo Mendes.

LEIA TAMBÉM: 

"Atletismo Sub-23 de São Bernardo é vice-campeão no Campeonato Paulista"


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.