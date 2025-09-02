Atletismo Sub-23 de São Bernardo é vice-campeão no Campeonato Paulista

A equipe de Atletismo Sub-23 de São Bernardo ficou com a segunda colocação do ranking geral no Campeonato Paulista da modalidade. Com 30 atletas, a delegação alcançou 286 pontos, ficando atrás somente do Centro Olímpico, da Capital, com 336 pontos. O torneio foi disputado em Bragança Paulista, entre os dias 30 e 31.

Na modalidade masculina, os atletas são-bernardenses obtiveram 135 pontos. Já na categoria feminina, a equipe alcançou 150. O coordenador da delegação, Jamir Silva, conhecido como Pneu, ressaltou o trabalho realizado com a base do município. “O grupo tem evoluído e brigado em todas as competições, e isso é importante”, disse.

O treinador da equipe, Ézio Magalhães, frisou a importância do Estadual Sub-23 para a formação de atletas na cidade. “Esses resultados corroboram o grande trabalho realizado em nosso Centro de Excelência Esportiva, que reforçam o compromisso que temos em construir uma equipe forte para o alto rendimento”, completou Magalhães.

A equipe de Atletismo Sub-20 de São Bernardo também se prepara para representar a cidade. Na próxima semana, os atletas da categoria viajam para o Campeonato Brasileiro, em Recife-PB. O torneio vale vaga para o Pan-Americano e o Sul-Americano Sub-20.