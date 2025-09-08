Operação Dorme Bem registra duas prisões e 278 ocorrências em São Bernardo

A Operação Dorme Bem, conduzida pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo com apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), registrou 278 ocorrências entre a noite de sexta-feira (5) e domingo (8). A ação teve como foco coibir desordem, perturbação do sossego e tráfico de drogas, além de reforçar o atendimento a vítimas de violência e a presença preventiva em locais estratégicos da cidade.

Entre os principais resultados estão a prisão de dois homens em flagrante e a apreensão de 46 porções de maconha, seis pinos de cocaína e três porções de crack. Também foram registrados casos de agressão, tentativa de roubo e violência doméstica. Do total, 134 ocorrências estavam relacionadas à desordem e perturbação, enquanto houve 18 visitas de apoio a mulheres vítimas de violência, além de atendimentos envolvendo animais e auxílio direto ao público.

Segundo o comandante da GCM, Eduardo dos Santos, a operação tem impacto direto na rotina da cidade. “A Operação Dorme Bem tem mostrado, na prática, como o patrulhamento ostensivo, aliado ao uso inteligente das equipes, consegue reduzir riscos e trazer tranquilidade para quem vive e circula pela cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian, também destacou os efeitos da ação. “Cada ocorrência atendida representa não apenas números, mas histórias de cidadãos que precisaram da atuação das forças de segurança. Nossa missão é atuar de forma preventiva, conter o crime e oferecer segurança real à população.”

LEIA TAMBÉM:

GCM de São Bernardo fecha agosto com 2.800 ocorrências e reforça rondas preventivas



Outras ações

Paralelamente, a cidade também recebeu a Operação Força Total, realizada de forma conjunta entre GCM, Polícia Militar e Polícia Civil. A iniciativa, que começou na sexta-feira, mobilizou 133 agentes em patrulhamento ostensivo e preventivo em áreas estratégicas, como Centro, Rudge Ramos e Taboão.

Com o uso de viaturas, motocicletas e equipes especializadas, a ação reforçou a segurança em pontos de maior fluxo de pessoas e locais denunciados pela população. Essa força-tarefa, que já havia atuado em julho, contabilizou 8.000 ocorrências, incluindo prisões em flagrante, apreensões, recuperação de veículos e atendimentos a vítimas de violência doméstica.