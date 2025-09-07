GCM de São Bernardo fecha agosto com 2.800 ocorrências e reforça rondas preventivas

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo registrou, em agosto, 2.877 ocorrências em diferentes frentes de atuação. Entre os principais atendimentos estão 756 casos de desordem e perturbação do sossego, 177 apoios a mulheres vítimas de violência doméstica, 48 situações envolvendo animais e 39 averiguações de crimes ambientais. No mesmo período, 21 pessoas foram presas e 79 ocorrências foram apresentadas em distritos policiais.

O levantamento evidencia o enfrentamento direto à criminalidade: sete ocorrências de tráfico de drogas resultaram na apreensão de mais de 1.800 porções de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, além de dinheiro, celulares e objetos utilizados para o comércio ilegal. Houve ainda registros de crimes mais graves, como um caso de estupro, uma tentativa de homicídio e roubos de veículos e estabelecimentos comerciais.

Na avaliação do comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos, o resultado expressa a eficiência das equipes em campo. “Cada ocorrência representa uma vida impactada. Seja em casos de violência doméstica, crimes ambientais ou situações de risco, nosso efetivo está preparado para agir com profissionalismo e humanidade, fortalecendo a confiança da população na corporação”, disse.

A prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), destacou o compromisso da gestão de atuar na proteção dos cidadãos, proporcionando maior segurança nas ruas. “O trabalho da GCM é fundamental para que nossa cidade siga sendo referência em proteção e qualidade de vida. Sabemos que segurança é uma das principais prioridades para a população”, declarou a chefe do executivo.

Já o secretário municipal de Segurança, Major Arley Topalian, frisou a estratégia e a intensificação das rondas preventivas. “Nosso trabalho é planejado de forma estratégica, para garantir que as equipes estejam presentes nos locais de maior necessidade. Esses números refletem não apenas a resposta rápida da Guarda, mas também a capacidade de prevenir delitos e proteger vidas em toda a cidade”, afirmou.