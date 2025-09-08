DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 8 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Risco

Defesa Civil alerta para rajadas de vento de até 75 km/h em Santo André

O órgão orienta a população a adotar cuidados básicos de segurança, como evitar estacionar veículos ou se abrigar sob árvores e não permanecer próximo a coberturas frágeis

Renan Soares
08/09/2025 | 15:57
Compartilhar notícia
Ventania já causou estragos na região neste ano (FOTO: André Henriques/DGABC)
Ventania já causou estragos na região neste ano (FOTO: André Henriques/DGABC) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Defesa Civil de Santo André emitiu alerta para esta terça-feira (9) sobre a ocorrência de ventos fortes ao longo do dia, com rajadas que podem chegar a 75 km/h. O aviso é válido para o município, mas pode se estender para as cidades do Grande ABC por conta da proximidade.

O órgão orienta a população a adotar cuidados básicos de segurança, como evitar estacionar veículos ou se abrigar sob árvores, não permanecer próximo a coberturas frágeis e manter atenção redobrada com estruturas que possam se soltar com a força do vento.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

A recomendação é que a população compartilhe o alerta para ampliar a prevenção.

Oposto

Moradores de 111 municípios do interior de São Paulo receberam, nesta segunda-feira (8), um alerta severo via Cell Broadcast sobre os riscos da baixa umidade do ar. O aviso foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) após registros de índices próximos a 12% e temperaturas acima dos 35°C.

As regiões mais afetadas são São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos, que também estão em nível de emergência para queimadas, segundo o Mapa de Risco da Defesa Civil.

LEIA TAMBÉM:

Defesa Civil emite alerta severo para 111 cidades de São Paulo; veja lista


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.