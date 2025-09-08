Defesa Civil alerta para rajadas de vento de até 75 km/h em Santo André

A Defesa Civil de Santo André emitiu alerta para esta terça-feira (9) sobre a ocorrência de ventos fortes ao longo do dia, com rajadas que podem chegar a 75 km/h. O aviso é válido para o município, mas pode se estender para as cidades do Grande ABC por conta da proximidade.

O órgão orienta a população a adotar cuidados básicos de segurança, como evitar estacionar veículos ou se abrigar sob árvores, não permanecer próximo a coberturas frágeis e manter atenção redobrada com estruturas que possam se soltar com a força do vento.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

A recomendação é que a população compartilhe o alerta para ampliar a prevenção.

Oposto

Moradores de 111 municípios do interior de São Paulo receberam, nesta segunda-feira (8), um alerta severo via Cell Broadcast sobre os riscos da baixa umidade do ar. O aviso foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) após registros de índices próximos a 12% e temperaturas acima dos 35°C.

As regiões mais afetadas são São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos, que também estão em nível de emergência para queimadas, segundo o Mapa de Risco da Defesa Civil.

