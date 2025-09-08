Defesa Civil emite alerta severo para 111 cidades de São Paulo; veja lista

O aviso foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) após registros de índices próximos a 12% e temperaturas acima dos 35°C
Moradores de 111 municípios do interior de São Paulo receberam, nesta segunda-feira (8), um alerta severo via Cell Broadcast sobre os riscos da baixa umidade do ar. O aviso foi disparado pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) após registros de índices próximos a 12% e temperaturas acima dos 35°C.
As regiões mais afetadas são São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca e Barretos, que também estão em nível de emergência para queimadas, segundo o Mapa de Risco da Defesa Civil.
- Hidrate-se constantemente, mesmo sem sede.
- Evite atividades físicas em horários de calor intenso.
- Cuide de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
- Não use fogo para limpeza de terrenos e não descarte bitucas de cigarro.
- Em caso de ocorrência de incêndio, ligue 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
O Cell Broadcast envia mensagens diretamente para celulares com rede 4G ou 5G que estejam dentro da área de risco, sem necessidade de cadastro prévio.
A lista completa de municípios afetados inclui cidades como Barretos, Fernandópolis, Birigui, Olímpia, Votuporanga, Andradina, Mirassol e Santa Fé do Sul.
