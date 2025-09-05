The Town faz prévia em Interlagos e deixa São Paulo pronta para a festa

A contagem regressiva para a segunda edição do The Town ganhou um capítulo especial nesta quinta-feira (4). A dois dias da abertura oficial, o festival promoveu um evento teste na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, reunindo convidados, jornalistas e equipe técnica para mostrar um pouco da estrutura que vai receber milhares de pessoas nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. O encerramento contou com MC Hariel com a edição do Diário da última segunda-feira, em que o jornal divulgou uma entrevista da semana com ele.

O encontro antecipou a energia que promete tomar conta da capital paulista. Com impacto econômico estimado em R$ 2,2 bilhões e a geração de 26,3 mil empregos, o festival se firma como um dos maiores do mundo, unindo música, cultura, lazer e experiências imersivas em 14 horas de festa diária.



Durante a coletiva de imprensa, Roberta Medina, vice-presidente da Rock World, reforçou a missão do evento: “O que queremos aqui é que as pessoas celebrem a vida. O The Town é sobre conexões, felicidade e experiências únicas”. O prefeito Ricardo Nunes destacou a importância para a cidade, ressaltando o impacto turístico e econômico, enquanto executivos da Rock World e da patrocinadora Eisenbahn enfatizaram os cuidados com a experiência do público.



Logo depois, os convidados puderam circular pelos espaços e conferir atrações exclusivas. O palco Skyline foi o cenário do espetáculo aéreo “The Flight”, com cinco aviões da Esquadrilha Céu realizando acrobacias acompanhadas por fogos diurnos inéditos. Já no campo musical, nomes como Capital Inicial, Matuê, MC Hariel, WIU, Tony Gordon e Cat Dealers deram uma amostra da potência do line-up de 2025.



Entre as novidades, chamou atenção a estreia da The Tower Experience, um after inédito com cenografia monumental e o dragão Drahan como protagonista, misturando tecnologia, performance e música eletrônica. O espaço funcionará após o encerramento dos shows do Skyline durante o festival.



A prévia terminou em grande estilo com o tradicional show piromusical, que iluminou o céu de Interlagos com mais de 1.600 disparos de fogos sincronizados em uma apresentação emocionante.



Agora, a expectativa é para sábado (6), quando os portões do The Town se abrem ao público e São Paulo mergulha, mais uma vez, na magia da Cidade da Música.