The Town tem primeiro cancelamento com Sex Pistols, veja substituto

O The Town 2025 ainda nem começou e já registrou seu primeiro cancelamento. A organização confirmou nesta terça-feira (2) que o show do Sex Pistols não será realizado por motivos de saúde do vocalista Frank Carter, que recebeu recomendação médica para não viajar ao Brasil.



LEIA MAIS: The Town anuncia últimos ingressos para o primeiro dia

Para não deixar o espaço vazio, o festival anunciou a entrada de outra lenda do punk: o Bad Religion, que sobe ao palco Skyline no dia 7 de setembro, mesma noite em que o Green Day será o headliner.



Formada em Los Angeles, em 1980, a banda é considerada uma das mais importantes do punk mundial. São mais de quatro décadas de carreira, 17 álbuns de estúdio, milhões de cópias vendidas e sucessos como American Jesus, Sorrow e 21st Century (Digital Boy). O grupo, liderado por Greg Graffin, é conhecido por unir energia explosiva e crítica social em suas letras.



O anúncio foi recebido com entusiasmo por parte do público, que reconhece a influência do Bad Religion no gênero. Ainda assim, muitos fãs lamentaram a ausência dos Sex Pistols, que fariam sua estreia no festival.



Com o reforço no line-up, o The Town mantém a promessa de reunir grandes nomes da música mundial em sua segunda edição, que acontece em São Paulo nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro.