Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer


A organização do The Town anunciou nesta segunda-feira, 1º, que os ingressos para o primeiro dia da segunda edição do festival estão perto de se esgotar. No sábado, 6, dedicado ao trap e ao rap, a grande atração será o polêmico rapper americano Travis Scott, que se apresentará no Palco Skyline.

Neste dia, ainda se apresentam Don Toliver, Burna Boy e o brasileiro Filipe Ret, também no Skyline, além de Ms. Lauryn Hill feat. YG Marley and Zion Marley, Matuê, MC Cabelinho e Karol Conká no palco The One.

O primeiro fim de semana do festival prossegue no domingo, 7, com um dia dedicado ao rock. Entre as atrações principais estão os grupos Green Day e Sex Pistols, o cantor Iggy Pop, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Pitty, entre outros.

O festival segue nos dias 12, 13 e 14 de setembro, quando se apresentam atrações como Katy Perry, Mariah Carrey, Backstreet Boys, Ivete Sangalo, Lionel Richie, Jessie J, Camila Cabello e Iza.

Ainda há ingressos para todos os dias. O preço da entrada inteira é R$ 975,00.


