Líder na Câmara afirma que Tite será reconhecido como prefeito da segurança

Líder de governo na Câmara de São Caetano, César Oliva (PSD) afirmou que não se surpreendeu com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado pelo Diário, que revelou a aprovação de 67,6% ao prefeito Tite Campanella (PL) nos oito primeiros meses de gestão. Para ele, os investimentos em segurança e os resultados do sistema de videomonitoramento Smart Sanca devem consolidar a imagem de Tite como “o prefeito da segurança”.

“Confesso que não me surpreendi com o resultado da pesquisa, porque tenho acompanhado muito de perto a evolução do serviço público, mesmo com os problemas orçamentários e financeiros que estamos enfrentando este ano por conta da grande dívida que foi deixada para esta legislatura”, pontuou Oliva.

Segundo a pesquisa, 62,9% dos moradores estão satisfeitos com os serviços prestados pela Prefeitura. Nesse cenário, o vereador destacou o empenho da gestão e os avanços em diferentes áreas.

“É um esforço tremendo dessa nova equipe. O prefeito realmente vem investindo e buscando o melhor possível em relação à segurança pública e à saúde, mesmo enfrentando algumas situações. Inclusive, já tivemos resultado no pronto-socorro (Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin), principalmente com o novo fluxo que foi criado com o Fast Track (sistema que separa o atendimento de casos de baixa e alta complexidade), que melhorou demais e diminuiu o tempo de atendimento. Então, mesmo com as dificuldades, estamos entregando um bom serviço”, ressaltou.

Oliva também reforçou que Tite será lembrado como o prefeito da segurança pública, graças à articulação com o secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando (sem partido), e com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que possibilitou a implementação da tecnologia do Smart Sampa em São Caetano — chamada no município Smart Sanca.

“Inclusive, o prefeito deixou muito claro que quer colocar uma câmera por rua no município. Quer que todos os cruzamentos da cidade sejam monitorados. Essa é uma prioridade para ele e não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Então, se passamos por, por exemplo, julho sem nenhum roubo de veículos, acho que essa vai ser a nova realidade daqui em diante”, pontuou o líder do governo.

Para César Oliva, é acertada a decisão do prefeito em priorizar os serviços à população em vez de grandes obras estruturais, considerando que, segundo ele, “São Caetano já tem tijolos demais”. Na sua avaliação, o foco da gestão deve estar nas pessoas, tanto na valorização dos servidores quanto na qualidade dos serviços prestados à população.

“É isso que o governo Tite Campanella está fazendo. Tenho certeza que o prefeito queria fazer muito mais, como até a própria correção da hora-aula dos professores, que ele assumiu esse compromisso. Obviamente, estamos limitados neste ano, mas não tenho dúvida que assim que a casa for colocada em ordem, esse fator humano vai avançar mais ainda”, finalizou.

