Alex vai abrir mão da reeleição a deputado e mira vaga de senador

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) revelou ontem que não vai concorrer à reeleição em 2026. O parlamentar, de São Bernardo, justificou a decisão como o encerramento de um ciclo. A partir de agora, disse em entrevista exclusiva ao Diário, ele começa a pavimentar a estrada para viabilizar sua candidatura ao Senado, Casa à qual o Grande ABC nunca elegeu ninguém.

“Acredito que a minha missão foi cumprida como deputado federal. Acredito que fui o deputado federal que mais conquistou recursos e notoriedade para a nossa região. Imagino que, para dar sequência, precisamos ter novas lideranças no Congresso”, anunciou Alex, dizendo que só disputou o terceiro mandato na Câmara, em 2022, por motivo bastante específico.

“Fui candidato porque entendi que ter sido apontado pelo Ranking dos Políticos como o melhor deputado federal do País naquela legislatura me dava a missão de continuar representando o Grande ABC num patamar que a região, extremamente forte e pujante, precisa estar inserida nos debates nacionais”, lembrou Alex.

O Ranking dos Políticos é iniciativa da sociedade civil que avalia desempenho de parlamentares da Câmara e Senado com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção. Alex foi eleito o melhor deputado federal nos anos de 2021 e 2022 e na legislatura 2019-2022.

Alex contou que pretende seguir na vida pública e admitiu que poderá disputar uma das duas vagas do Estado ao Senado em outubro de 2026, conforme já sinalizara em entrevista ao Diário, em junho, o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt.

“Entendo que as circunstâncias do País nos possibilitam pensar num novo desafio. Imagino que a nossa região, pela força que tem, possui condições de ter também a disputa de um cargo que nós nunca tivemos, que é o de senador”, conjecturou Alex. Ao ser questionado sobre se estava disposto a ser candidato ao posto, disse que sim.

“Vou trabalhar para isso. Acredito que, legislativamente, estou preparado para enfrentar esse desafio. Os anos de Parlamento me dão essa condição. Sou líder de bancada há sete anos, então tenho experiência suficiente para poder representar o que São Paulo e o Grande ABC merecem no Senado”, declarou Alex.

O deputado argumentou que, para ter viabilidade, o candidato requer alianças, tempo de televisão, chapas fortes à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal e dinheiro. “Temos de atingir de 65% a 70% de votos da região”, estimou, estabelecendo meta de obter 1,5 milhão dos 2,15 milhões de sufrágios das sete cidades. Serão necessários cerca de 6 milhões para assegurar uma cadeira.

‘Eleitor de SP dá pouco valor para o Senado’