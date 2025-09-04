Tite fecha oito meses de mandato com mais de 67% de aprovação

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), encerrou os primeiros oito meses de mandato com 67,6% de aprovação, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas realizado para o Diário. O resultado indica que sete em cada dez são-caetanenses estão satisfeitos com a gestão do liberal à frente do Paço Municipal.

Segundo o levantamento, 28,3% desaprovam o governo e 4,1% dos entrevistados não souberam responder ou preferiram não opinar. Este é o primeiro estudo de opinião pública feito na cidade desde as eleições de 2024, quando Tite foi eleito com 59,61% dos votos válidos (60.858).

Quando avaliados os índices de desempenho, 8% dos entrevistados consideram a administração “ótima”, 44% a classificam como “boa” e 28,7% como “regular”. Já 8,1% avaliam a gestão como “ruim”, 9,9% como “péssima” e 1,3% não soube ou preferiu não responder.

Tite registra ótimos índices de aprovação entre os diferentes segmentos da população. A pesquisa mostra que 72,8% dos homens aprovam o governo municipal, enquanto 24,4% desaprovam e 2,8% não souberam ou não opinaram. Entre as mulheres, o índice de aprovação é de 63,3%, com 31,5% de desaprovação e 5,2% de indecisos ou que preferiram não responder.

O prefeito alcança seus maiores índices de aprovação entre os são-caetanenses acima de 60 anos e os com ensino fundamental. Conforme o levantamento, 71,6% dos moradores na terceira idade aprovam a atual administração. Desse grupo, 25,4% desaprovam a gestão, enquanto 3% não souberam ou preferiram não opinar.

Nas demais faixas etárias a aprovação do governo varia entre 64,1% e 68,8%. Já entre 25% e 30,5% reprovam a gestão. Os que não souberam responder ou não opinaram ficaram entre 3% e 6,8%.

Outro segmento com alto grau de aceitação da gestão é o dos moradores com ensino fundamental: 77,9% avaliam positivamente a administração municipal, contra 20,2% de desaprovação e 1,9% não soube ou não opinou. Em contrapartida, entre os moradores com ensino superior, 63% aprovam o governo, enquanto 32,7% desaprovam. Outros 4,3% não souberam ou não opinaram.

SERVIÇOS

Segundo a pesquisa, 62,9% dos moradores estão satisfeitos com os serviços oferecidos pela Prefeitura de São Caetano. Por outro lado, 16,6% se declararam insatisfeitos, enquanto 2,3% não souberam ou preferiram não responder.

Quando o tema abordado foi a educação pública, especificamente as escolas da rede municipal, o índice de aprovação foi ainda maior: 69,2% dos entrevistados disseram estar satisfeitos. Já 9% afirmaram estar indiferentes – nem satisfeitos, nem insatisfeitos – e 11,8% demonstraram insatisfação. Outros 9,9% não opinaram ou não souberam responder.

Ao serem questionados sobre a área da saúde, especificamente em relação aos postos e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, 61,5% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos. Por outro lado, 19,6% demonstraram insatisfação, enquanto 2,6% não souberam ou preferiram não opinar.

Sobre a principal vitrine da área da segurança, o Smart Sanca, 81% consideram ótimo e bom. Para 11,9% o sistema de videomonitoramento é regular, apenas 3,4% consideram ruim e péssimo, e 3,7% não opinaram ou não souberam responder.

O sistema é conhecido por 73% dos são-caetanenses entrevistados. Por outro lado, 27% desconheciam ou não tinham ouvido falar sobre o sistema, que permite o reconhecimento facial e a leitura de placas de veículos.

Ao Diário, Tite afirmou que ficou muito contente com a avaliação, mas que ainda está no começo da caminhada. “Espero melhorar constantemente, de maneira muito sustentável, esses números. Que nos próximos anos a gente consiga ter um reconhecimento maior ainda do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação e capacidade de gestão”, disse o prefeito.

O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisa entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, com amostra de 700 são-caetanenses. O resultado tem margem de erro estimada em 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.