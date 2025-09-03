Tite diz que confia no Tribunal para apuração dos crimes fiscais

A declaração foi dada em resposta à matéria publicada pelo Diário nesta terça-feira (2), que revelou relatório de auditores do Tribunal apontando diversas irregularidades na prestação de contas de 2024
O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), afirmou confiar no TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Dívida – instaurada na Câmara – para a apuração e detalhamento dos possíveis crimes fiscais cometidos pela gestão anterior.
A declaração foi dada em resposta à matéria publicada pelo Diário nesta terça-feira (2), que revelou relatório de auditores do Tribunal apontando diversas irregularidades na prestação de contas de 2024, sob o comando do então prefeito José Auricchio Junior (PSD).
“A questão fiscal continua sendo motivo de grande preocupação, em razão da gestão temerária das finanças públicas ao longo de 2024 e dos anos anteriores. Já me manifestei diversas vezes sobre esse assunto e seguirei trabalhando para colocar as contas em ordem”, destacou o prefeito.
Desde o início de sua gestão, Tite tem adotado uma postura de austeridade diante do cenário de dívidas herdadas da administração anterior, estimadas em R$ 1,15 bilhão. Uma das primeiras medidas com foco no equilíbrio financeiro foi o contingenciamento de 12% do Orçamento de 2025, projetado em R$ 2,6 bilhões, com expectativa de economia entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. Na sequência, o prefeito determinou a revisão de todos os contratos assinados em 2024 pelo seu antecessor.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.