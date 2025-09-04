Confira receitas temáticas para acompanhar a volta da NFL

A nova temporada regular da NFL (National Football League), começa nesta quinta-feira, 4 de setembro, com o jogo entre o atual campeão, Philadelphia Eagles, contra o Dallas Cowboys. Para comemorar o retorno da maior liga de futebol americano do mundo, confira duas receitas: Quesadilla de dois queijos com linguiça toscana acebolada e Philly Cheese Steak com picanha suína, sabores do estado de origem de cada time. Confira:

Philly Cheese Steak (Philadelphia Eagles)

Tempo de preparo: 40 min

Rendimento: 04 porções

Ingredientes

1 Peça de picanha suína

Sal a gosto

2 Cebolas médias

10 Fatias de queijo muçarela

Óleo de canola para refogar ou grelhar a cebola

6 Baguetes

1 Pimentão

Modo de Preparo

1 - Grelhe a peça inteira de Picanha Suína por cerca de 7 minutos de cada lado.

2 - Corte a picanha suína em fatias finas e finalize na grelha por 2 minutos de cada lado.

3 - Corte em pequenas tiras e reserve.

4 - Na panela, doure bem a cebola no óleo de canola, adicione o pimentão, picanha suína em tirinhas e cubra com as fatias de muçarela, tampe a frigideira para o queijo derreter.

5 - Abra a baguete, coloque uma boa quantidade de picanha suína com queijo.

Quesadilla (Dallas Cowboys)

Tempo de preparo: 40 min

Rendimento: 03 porções

Ingredientes

1 pacote de linguiça toscana

5 cebolas

90ml de cachaça

2 tortillas grandes

200g de queijo muçarela

200g de queijo prato

Modo de Preparo

1 - Pique as cebolas em meia lua e refogue em uma panela em fogo baixo com azeite e sal até ficarem reluzentes, douradas e caramelizadas. Processo longo de aprox. 30 minutos.

2 - Retire o recheio da linguiça da tripa e grelhe em fogo forte dentro se uma frigideira furada ou de um cesto para churrasco.

3 - Junte a linguiça grelhada aos pedaços à cebola refogada e cuidadosamente adicione a cachaça. Flambe o refogado de cebola e linguiça e finalize o cozimento de ambos juntos por mais 10 minutos.

4 - Disponha um disco de tortilha na bancada e cubra-o com queijo muçarela ralada a seu gosto.

5 - Sob o queijo disponha o recheio de linguiça acebolada.

6 - Finalize cobrindo o recheio de linguiça com o queijo prato ralado.

7 - Feche com o outro disco de tortilha e com a ajuda de uma espátula leve para grelhar na churrasqueira em fogo baixo para dourar a tortilha e derreter os queijos.

8 - Com ajuda de um prato e uma espátula, vire à tortilha e doure o outro lado.

9 - Sirva com molho ranch ou o molho de sua preferência.

