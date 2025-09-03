Da Itália às montanhas de Minas: uma nova versão da carbonara

Uma fusão que une a técnica italiana à riqueza artesanal brasileira
Nesta releitura especial, o guanciale preserva a essência da tradicional carbonara, enquanto o queijo canastra traz o sabor autêntico das montanhas de Minas. O resultado é um prato intenso, cremoso e cheio de identidade, perfeito para quem valoriza ingredientes de origem e experiências gastronômicas com história.
Carbonara com guanciale e queijo canastra
Rendimento: 6 porções
Ingredientes
500g de espaguete grano duro
500g de guanciale
400g de queijo canastra ralado fino
3 gemas de ovo curadas
6 gemas
3 ovos
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Cortar o guanciale em tiras pequenas e fritar em fogo baixo até que fiquem levemente crocantes. Reservar a gordura da frigideira.
Em uma panela grande, ferver água com sal (7g por litro) e cozinhar o espaguete até 1 minuto antes do tempo indicado na embalagem. Reservar uma concha da água do cozimento.
Em um bowl grande, misturar as gemas, os ovos inteiros e 2/3 do queijo canastra ralado fino. Acrescentar um pouco da gordura do guanciale, pimenta-do-reino e um pouco da água do cozimento da massa. Mexer vigorosamente até obter um creme homogêneo.
Na panela do guanciale, com o fogo desligado, adicionar o espaguete cozido e misturar bem.
Acrescentar a mistura de ovos e queijo. Com o fogo no mínimo, cozinhar rapidamente, mexendo sempre, até que o molho fique cremoso e envolva toda a massa.
Finalizar com o restante do queijo canastra, as gemas curadas por cima e pimenta-do-reino moída. Servir imediatamente.
Cuidado para não superaquecer e evitar que os ovos cozinhem em excesso e talhem.
