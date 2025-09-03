Da Itália às montanhas de Minas: uma nova versão da carbonara

Nesta releitura especial, o guanciale preserva a essência da tradicional carbonara, enquanto o queijo canastra traz o sabor autêntico das montanhas de Minas. O resultado é um prato intenso, cremoso e cheio de identidade, perfeito para quem valoriza ingredientes de origem e experiências gastronômicas com história.

Carbonara com guanciale e queijo canastra

Rendimento: 6 porções

Ingredientes

500g de espaguete grano duro

500g de guanciale

400g de queijo canastra ralado fino

3 gemas de ovo curadas

6 gemas

3 ovos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Cortar o guanciale em tiras pequenas e fritar em fogo baixo até que fiquem levemente crocantes. Reservar a gordura da frigideira.

Em uma panela grande, ferver água com sal (7g por litro) e cozinhar o espaguete até 1 minuto antes do tempo indicado na embalagem. Reservar uma concha da água do cozimento.

Em um bowl grande, misturar as gemas, os ovos inteiros e 2/3 do queijo canastra ralado fino. Acrescentar um pouco da gordura do guanciale, pimenta-do-reino e um pouco da água do cozimento da massa. Mexer vigorosamente até obter um creme homogêneo.

Na panela do guanciale, com o fogo desligado, adicionar o espaguete cozido e misturar bem.

Acrescentar a mistura de ovos e queijo. Com o fogo no mínimo, cozinhar rapidamente, mexendo sempre, até que o molho fique cremoso e envolva toda a massa.

Finalizar com o restante do queijo canastra, as gemas curadas por cima e pimenta-do-reino moída. Servir imediatamente.

Cuidado para não superaquecer e evitar que os ovos cozinhem em excesso e talhem.

LEIA TAMBÉM

Receitas de uma panela só: menos louça, mais sabor