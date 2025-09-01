Receitas de uma panela só: menos louça, mais sabor

Confira receitas fáceis que utilizam pouquíssimos utensílios de cozinha
Se tem algo que todo mundo valoriza na cozinha, é preparo simples com resultado delicioso. E as receitas de uma panela só entregam exatamente isso. Afinal, quem disse que preparar uma refeição gostosa exige muitas panelas, utensílios e horas no fogão? Para quem tem pouco tempo ou quer se arriscar na cozinha sem se preocupar com a louça depois, vale apostar em pratos que unem sabor e praticidade.
Veja receitas versáteis que se adaptam à sua rotina. Tudo com preparo descomplicado, poucos ingredientes e o bônus de quase nenhuma louça para lavar. Porque comer bem não precisa ser complicado.
Arroz caipira na pressão
Ingredientes
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picado
200 g de peito de frango em cubos pequenos
1 xícara (chá) de arroz integral
Meia xícara (chá) de pimentão vermelho sem sementes, picado
1 lata de milho-verde escorrido
Meia xícara (chá) de vinho branco
2 sachês de tempero pronto de tomate e ervas
3 xícaras (chá) de água
Meia colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de manteiga
Queijo parmesão ralado
Modo de Preparo
1.Em uma panela de pressão aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho.
2.Adicione o frango e refogue até dourar, sem misturar muito para não juntar líquido.
3.Junte o arroz e misture bem até ficar brilhante.
4.Adicione o pimentão, o milho, o vinho, o tempero pronto, o sal e a água.
5.Tampe a panela, leve ao fogo médio e, quando pegar pressão (começar a chiar), cozinhe por 10 minutos.
6.Retire do fogo e aguarde sair toda a pressão.
7.Abra, acrescente a manteiga, misture, polvilhe com o queijo parmesão e sirva a seguir.
Frango cremoso com legumes
Ingredientes
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola grande picada
4 dentes de alhos picados
1,kg de frango em pedaços sem pele (coxa ou sobrecoxa)
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
4 tomates sem pele e sem sementes, picados
2 cenouras em rodelas finas
2 tabletes de tempero pronto de caldo de galinha
4 colheres (sopa) de polpa de tomate
Meia xícara (chá) de água
1 lata de creme de leite
2 colheres (sopa) de salsa picada
Modo de Preparo
1.Em uma panela, aqueça o óleo e doure a cebola e o alho. Acrescente o frango e deixe dourar.
2.Polvilhe a farinha de trigo, junte os tomates, as cenouras, o tempero pronto, a polpa de tomate e a água e mexa bem.
3.Tampe a panela e cozinhe até que o frango esteja macio, por cerca de 30 minutos.
4.Retire do fogo, acrescente o creme de leite, polvilhe a salsa e sirva a seguir.
