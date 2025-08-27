DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Viral Titulo Diferentes tipos

Do Japão à Itália: saiba escolher o tipo certo de arroz para preparar os pratos mais icônicos do mundo

Confira os diferentes tipos de arroz para levar a experiência gastronômica internacional para a sua cozinha

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 14:26
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Paella, sushi, risoto, curry. Esses e tantos outros pratos que conquistaram o mundo têm algo em comum: cada um pede um tipo específico de arroz para chegar ao resultado perfeito. O formato do grão, o nível de amido, a textura e até o aroma influenciam no sabor final; e escolher a variedade certa é o segredo para uma experiência gastronômica realmente autêntica.

Pensando nisso, confira os arrozes mais consumidos em diferentes regiões do mundo, em uma série de pratos icônicos e suas origens, indicando o tipo de arroz ideal para prepará-los de maneira legítima e apreciar sabores surpreendentes, principalmente pela semelhança com as receitas originais.

 

Paella (Espanha)

Embora o arroz bomba seja o tradicional espanhol, o arroz Carnaroli é uma excelente escolha para paellas pela sua capacidade de absorver caldos e aromas sem perder a textura. Seus grãos médios, ricos em amido, garantem suculência e consistência, valorizando cada ingrediente do prato.

 

Sushis e temakis (Japão)

De grão curto e alto teor de amido, o arroz Sasanishiki é indispensável para a culinária japonesa. Sua textura macia e levemente pegajosa mantém o formato de sushis e temakis, enquanto o sabor delicado realça o frescor de peixes e algas.

 

Curry tailandês (Tailândia)

Aromático e de grão longo, o arroz Jasmine se mantém soltinho após o cozimento e libera um perfume floral que combina perfeitamente com pratos marcantes como o curry tailandês em suas diferentes versões, desde as vegetarianas, até as que levam carne, como a de porco. Sua leveza equilibra receitas cremosas e temperadas com especiarias.

 

Salada mediterrânea com frutos do mar (França)

Com coloração naturalmente avermelhada, textura firme e sabor levemente amendoado, o arroz Vermelho mantém a integridade dos grãos em receitas frias. Harmoniza com azeite, ervas e frutos do mar, trazendo cor e sabor à mesa.

 

Risoto de frutos do mar ou de cogumelos (Itália)

Considerado o “rei do risoto”, o arroz Carnaroli absorve o caldo lentamente, liberando amido de forma gradual. O resultado é um prato cremoso, mas com grãos firmes no centro, no ponto perfeito. Seu sabor democrático combina com diferentes tipos de risotos e é a base para o Arancini,  tradicional bolinho empanado italiano.

 

Salada de grãos rústica (Canadá)

De grãos longos e escuros, textura firme e sabor terroso, o arroz Selvagem é na verdade uma semente aquática. Fica incrível em saladas com nozes, frutas secas e legumes assados, além de acompanhar carnes grelhadas.

 

Sobremesas exóticas (China)

Conhecido como “arroz proibido”, um apelido que remonta há milhares de anos à China antiga, quando seu consumo era restrito aos nobres, o arroz Preto é rico em antioxidantes, com textura firme e sabor que lembra castanhas. É base de sobremesas cremosas, pudins e combinações com leite de coco.

