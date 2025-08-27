Do Japão à Itália: saiba escolher o tipo certo de arroz para preparar os pratos mais icônicos do mundo

Paella, sushi, risoto, curry. Esses e tantos outros pratos que conquistaram o mundo têm algo em comum: cada um pede um tipo específico de arroz para chegar ao resultado perfeito. O formato do grão, o nível de amido, a textura e até o aroma influenciam no sabor final; e escolher a variedade certa é o segredo para uma experiência gastronômica realmente autêntica.

Pensando nisso, confira os arrozes mais consumidos em diferentes regiões do mundo, em uma série de pratos icônicos e suas origens, indicando o tipo de arroz ideal para prepará-los de maneira legítima e apreciar sabores surpreendentes, principalmente pela semelhança com as receitas originais.

Paella (Espanha)