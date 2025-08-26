Quer variar na salada do dia a dia? Prepare versão com pesto e atum

A salada de gravata ao pesto e atum é uma opção simples, prática e saborosa. É aquela receita que traz leveza e frescor.

Feita com macarrão gravata, ela combina o frescor do pesto com a suavidade do atum, perfeita para aquela refeição leve.

Confira o passo a passo!

Salada de gravada ao pesto e atum

Ingredientes:

Para a Salada:

1 embalagem de macarrão gravata

2 latas de atum, em pedaços

3 tomates maduros, em cubos

200g de mussarela, em cubos

150g de azeitonas pretas sem caroço, picadas

150g de castanha do pará, triturada

Sal a gosto

Para o Pesto:



6 colheres (sopa) de azeite (acrescente também o azeite das latas de atum)

1 dente de alho pequeno

½ maço de salsinha

½ xícara (chá) de queijo parmesão

50g de castanha do pará

Sal a gosto

Preparo:

Para o pesto:

Bata no liquidificador todos os ingredientes, acerte o sal e reserve.

Para o macarrão:

Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que água volte a ferver.

Deixe cozinhar por 10 a 12 minutos ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Escorra a massa e esfrie em água corrente.

Para a montagem:

Coloque numa travessa grande, acrescente o pesto e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes.

Junte o atum, o tomate, o queijo mussarela, as azeitonas pretas e misture tudo delicadamente.

Polvilhe a Castanha do Pará e sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções.

Tempo de preparo: 25 minutos.

