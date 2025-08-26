Quer variar na salada do dia a dia? Prepare versão com pesto e atum

Refrescante, prática e perfeita para o almoço ou jantar
A salada de gravata ao pesto e atum é uma opção simples, prática e saborosa. É aquela receita que traz leveza e frescor.
Feita com macarrão gravata, ela combina o frescor do pesto com a suavidade do atum, perfeita para aquela refeição leve.
Confira o passo a passo!
Salada de gravada ao pesto e atum
Ingredientes:
Para a Salada:
1 embalagem de macarrão gravata
2 latas de atum, em pedaços
3 tomates maduros, em cubos
200g de mussarela, em cubos
150g de azeitonas pretas sem caroço, picadas
150g de castanha do pará, triturada
Sal a gosto
Para o Pesto:
6 colheres (sopa) de azeite (acrescente também o azeite das latas de atum)
1 dente de alho pequeno
½ maço de salsinha
½ xícara (chá) de queijo parmesão
50g de castanha do pará
Sal a gosto
Preparo:
Para o pesto:
Bata no liquidificador todos os ingredientes, acerte o sal e reserve.
Para o macarrão:
Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que água volte a ferver.
Deixe cozinhar por 10 a 12 minutos ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
Escorra a massa e esfrie em água corrente.
Para a montagem:
Coloque numa travessa grande, acrescente o pesto e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes.
Junte o atum, o tomate, o queijo mussarela, as azeitonas pretas e misture tudo delicadamente.
Polvilhe a Castanha do Pará e sirva a seguir.
Rendimento: 6 porções.
Tempo de preparo: 25 minutos.
