Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Horóscopo: previsão de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes do dia 4/9

João Bidu detalha como será o dia para estes signos; descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou

João Bidu
04/09/2025 | 01:05
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC


O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo do dia 4/9 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje, aproveite a manhã para negócios financeiros e compras para casa. Use o seu dom da conversa para arrasar no trabalho e na paquera. Curta momentos de diversão e conversas agradáveis a dois.

Cor: PINK

Palpite: 23, 60, 14

Com pique total hoje para ir atrás dos seus interesses, o universo favorece financeiramente quem trabalha duro. Perfeito para negociar um bônus! No amor, notícias positivas a caminho, mas cuidado com as exigências à noite.

Cor: AZUL

Palpite: 54, 09, 45

Seja guiado pela sua intuição hoje para enriquecer! Comunicação e criatividade são seus trunfos no trabalho. À noite, prepare-se para diversão e boas vibrações na vida amorosa. Porém, cuide da sua saúde à noite. Dia de otimismo e iniciativas amorosas!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 45, 09, 02

Inicie o dia apreciando a força das amizades. Aproveite seu aumento de intuição para lidar com finanças e identificar melhorias necessárias em sua vida. Atenção ao amor: verifique se há reciprocidade. Mantenha-se focado no seu caminho!

Cor: AZUL

Palpite: 12, 09, 30


