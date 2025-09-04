DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Horóscopo: previsão de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 4/9

João Bidu detalha como será o dia para estes signos; descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou

João Bidu
04/09/2025 | 01:00
O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo do dia 4/9 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, mergulhe no trabalho e veja sua produtividade crescer! Aproveite a energia do dia para fortalecer laços com a equipe e pessoas próximas. Tire um tempo para os mais queridos e espere harmonia e momentos perfeitos no romance.

Cor: CEREJA

Palpite: 16, 46, 54

Tenha um dia cheio de sorte e eficiência nos afazeres. Prepare-se para pegar pesado no trabalho e brilhar! À noite, fique de olho nas finanças Cuide da saúde com atitudes simples. As energias amorosas são melhores. Mantenha o foco e aproveite oportunidades!

Cor: VIOLETA

Palpite: 44, 53, 33

Dê asas ao seu lado criativo. A Lua favorece a boa convivência com colegas e as conquistas amorosas hoje. Seu charme está a todo vapor! A sorte está do seu lado, então ouse acreditar. Você está pronto para brilhar!

Cor: VERMELHO

Palpite: 01, 39, 28

Inicie o dia com comunicação afiada e foco no trabalho. Assuntos familiares e antigas questões podem vir à tona. Planeje um aconchegante final de noite em casa com seu amor. Se está solteiro, o início do dia favorece novas conquistas.

Cor: PRATA

Palpite: 09, 54, 29


