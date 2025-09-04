DGABC
Horóscopo: previsão de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer do dia 4/9

João Bidu detalha como será o dia para estes signos; descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou

João Bidu
04/09/2025 | 00:55
ARTE: Agostinho Fratini/DGABC
O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia 4/9 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje, seu carisma brilha com a Lua em Aquário, potencializando seus relacionamentos. Envolva-se em tarefas e compartilhe suas ideias para tornar sua jornada produtiva. Cuidado com conflitos familiares à noite. Na paixão, controle seu ciúmes para um dia perfeito!

Cor: PRETO

Palpite: 42, 24, 51

Comece a quinta-feira com otimismo e concentre-se na carreira à medida que o dia avança. Planeje o futuro profissional e batalhe pelo reconhecimento! Você pode até estar prestes a receber um bônus. Cuide da saúde à noite! Bom clima para pensar no futuro do romance.

Cor: ROSA

Palpite: 47, 16, 20

Inicie o dia com mudanças positivas no trabalho, permitindo a curiosidade e o espírito de equipe brilhar! Aproveite a convivência amigável e agite sua vida amorosa. Só cuidado com um leve ciúme à noite. Mantenha a positividade!

Cor: LILÁS

Palpite: 04, 14, 31

Em sintonia com os outros hoje, seu astral harmonioso traz facilidade no trabalho e em casa. Aproveite para concluir pendências e fique atento às oportunidades profissionais graças à sua intuição afiada. Na vida amorosa, a atração está em alta!

Cor: CINZA

Palpite: 42, 53, 08


