Big Band Salada Mista se apresenta em São Caetano com participação especial

Na quinta-feira, 4 de setembro, a Big Band Salada Mista se apresenta no Teatro Municipal Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula), em São Caetano, para nova edição do projeto Quinta Mista. Esta edição terá a participação da cantora Rita Braga e do instrumentista e arranjador Dino Barioni.

O espetáculo começa às 20h e é livre para todas as idades. O público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, a ser entregue na entrada do teatro. Sob a regência do maestro Ogair Júnior, o evento é uma realização da Fundação das Artes de São Caetano do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura.

Rita Braga possui ampla experiência em diferentes áreas musicais, incluindo canto coral, teatro musical, publicidade e festivais. Com carreira solo iniciada em 1997, Rita também é integrante do grupo internacional Mawaca, tendo se apresentado em diversos países da Europa, Ásia, América Latina e em todo o Brasil.

Dino Barioni é reconhecido por sua versatilidade em instrumentos como guitarra, bandolim, violões de sete cordas e de aço, cavaquinho e viola caipira, destacando-se tanto nas performances quanto nos arranjos que assina, incluindo os especialmente preparados para esta apresentação da Big Band. Ao longo da carreira, Dino colaborou com grandes artistas nacionais, levando sua criatividade e técnica para diferentes projetos.



Quinta Mista

Criado em 2023, o projeto Quinta Mista é uma iniciativa da Big Band Salada Mista que promove apresentações musicais mensais, toda primeira quinta-feira de cada mês, com convidados especiais, oferecendo ao público repertórios que valorizam a diversidade da música brasileira em arranjos para big band.

Realizado no Teatro Santos Dumont, a cada edição promove encontros entre artistas, estudantes e professores da Fundação das Artes, em uma proposta que une formação, criatividade e fruição coletiva.

Atenção: O Teatro Santos Dumont não possui estacionamento próprio nem serviço de manobrista.



Serviço

Quinta Mista, com Dino Barioni e Rita Braga

Teatro Municipal Santos Dumont | Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula, São Caetano

4 de setembro de 2025 (quinta-feira), 20h

Entrada gratuita: sugere-se a doação de 1 kg de alimento não perecível

Classificação etária: livre

Realização: Fundação das Artes de São Caetano do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura

