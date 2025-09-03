Veigh abre venda de ingressos para 'EVOM Tour'

Uma das vozes em ascensão na nova geração do rap nacional, Thiago Veigh, lançou seu último trabalho de estúdio, com o álbum Eu Venci o Mundo (2025), e se estabeleceu no Top 3 Global do Spotify e contabilizou 10 milhões de plays em menos de 24 horas após o lançamento. Com uma estética mais madura, o álbum marca um novo capítulo na carreira do artista e, agora, ganha os palcos por meio da EVOM Tour, que estreia no dia 25 de outubro, em São Paulo, no Espaço Unimed, em uma realização da 30e. Os ingressos já estão disponíveis a partir desta quarta-feira (3) pelo site da Eventim.

“Essa turnê é um marco na minha vida e na minha carreira. É a primeira vez que faço um projeto desse porte e me sinto honrado em ter a 30e comigo nessa caminhada. Vamos levar para o palco tudo o que o Eu Venci o Mundo representa”, comenta o artista.

O nome escolhido para o trabalho atual e para a turnê é ligado intimamente ao que o cantor tem vivido em quase seis anos de carreira. Com uma abordagem mais introspectiva e espiritual, as letras mergulham nas contradições do sucesso. Enquanto Veigh alcança novos patamares externos (fama, reconhecimento e números expressivos), ele também encara batalhas internas, dúvidas e amadurecimento. O título carrega um duplo sentido: vencer o mundo material, com suas pressões e expectativas, e a si mesmo, mantendo a essência em meio ao caos. EVOM Tour é um retrato da superação de quem veio da periferia e uma reflexão sobre o peso de conquistar tudo e, ainda assim, buscar paz e propósito.

Além de São Paulo, a EVOM Tour passa pelo Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e ainda tem uma parada em Lisboa (Portugal) até o fim de 2025. Mais informações sobre datas e locais das apresentações estão no site da Evom Tour.

Serviço

Veigh - EVOM Tour @ São Paulo

Realização: 30e e Supernova Ent

São Paulo

Data: 25 de outubro de 2025 (sábado)

Local: Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP

Horário de abertura do portão: 20h

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal*. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Setores e preços:

Pista — a partir de R$ 67,50 (Meia-entrada legal) | a partir de R$ 87,50 (ingresso social) | a partir de R$ 135,00 (inteira)

Mezanino — R$ 232,50 (Meia-entrada legal) | R$ 252,50 (ingresso social) | R$ 465,00 (inteira)

Camarote A — R$ 257,50 (Meia-entrada legal) | R$ 277,50 (ingresso social) | R$ 515,00 (inteira)

Camarote B — R$ 257,50 (Meia-entrada legal) | R$ 277,50 (ingresso social) | R$ 515,00 (inteira)

VIP Hiperfoco — R$ 477,00 (inteira)

VIP Hiperfoco Backstage — R$ 777,00 (inteira)

Venda geral: 3 de setembro

Vendas online em: http://eventim.com.br/veighsp

Bilheteria oficial: Espaço Unimed - Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

