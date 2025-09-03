Cinema lança promoção com ingressos a R$ 12 em salas do Grande ABC

Os moradores da Grande São Paulo e do Grande ABC terão mais uma oportunidade de assistir a grandes estreias pagando menos, após a Semana do Cinema. A rede Cinemark anunciou a campanha Descontão Cinemark, que oferece ingressos a R$ 12 em sessões 2D, 3D e XD, e R$ 20 nas salas com Poltronas D-BOX, sempre de segunda a quarta-feira. A ação começa no dia 8 de setembro e segue até 1º de outubro em unidades selecionadas.

No Grande ABC, a promoção será válida nos complexos do Atrium Shopping e do Grand Plaza Shopping, em Santo André, além do Golden Square Shopping e do Extra Anchieta, em São Bernardo, e do Park Shopping São Caetano, em São Caetano. Também participam diversas unidades da Capital, de Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes e outras cidades da Região Metropolitana.

A programação do período reúne estreias aguardadas, como Invocação do Mal 4: O Último Ritual, que encerra a franquia de terror protagonizada por Ed e Lorraine Warren, e o anime Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito, além da adaptação de Stephen King, A Vida de Chuck. Entre as produções nacionais, estarão em cartaz O Rei da Feira e A Sogra Perfeita 2. O público infantil poderá conferir títulos como Super Wings em Velocidade Máxima e Desenhos.

Além do preço reduzido dos ingressos, a rede oferece o cupom DESCONTAO12, que garante 12% de desconto nos produtos do Snack Bar para compras feitas de segunda a quarta, nos cinemas participantes da promoção.

Confira a lista completa de unidades que participam desta edição do Descontão Cinemark:

Aricanduva

Atrium Shopping

Boulevard Tatuapé

Center Norte

Central Plaza

Cidade São Paulo

Eldorado

Extra Anchieta

Golden Square

Grand Plaza Shopping

Interlagos

Internacional Shopping Guarulhos

Lar Center

Market Place

Metrô Santa Cruz

Metrô Tatuapé

Metrô Tucuruvi

Mogi das Cruzes

Mogi Urupema

Mooca Plaza Shopping

Osasco

Park Shopping São Caetano

Pátio Higienópolis

Pátio Paulista

Raposo Shopping

Shopping D

Shopping Granja Viana

Shopping Iguatemi SP

Shopping Tamboré

SP Market

Tietê Plaza Shopping

West Plaza