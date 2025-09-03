Cinema lança promoção com ingressos a R$ 12 em salas do Grande ABC

Campanha Descontão Cinemark vale de 8 de setembro a 1º de outubro em unidades selecionadas; veja onde aproveitar
Os moradores da Grande São Paulo e do Grande ABC terão mais uma oportunidade de assistir a grandes estreias pagando menos, após a Semana do Cinema. A rede Cinemark anunciou a campanha Descontão Cinemark, que oferece ingressos a R$ 12 em sessões 2D, 3D e XD, e R$ 20 nas salas com Poltronas D-BOX, sempre de segunda a quarta-feira. A ação começa no dia 8 de setembro e segue até 1º de outubro em unidades selecionadas.
No Grande ABC, a promoção será válida nos complexos do Atrium Shopping e do Grand Plaza Shopping, em Santo André, além do Golden Square Shopping e do Extra Anchieta, em São Bernardo, e do Park Shopping São Caetano, em São Caetano. Também participam diversas unidades da Capital, de Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes e outras cidades da Região Metropolitana.
A programação do período reúne estreias aguardadas, como Invocação do Mal 4: O Último Ritual, que encerra a franquia de terror protagonizada por Ed e Lorraine Warren, e o anime Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Castelo Infinito, além da adaptação de Stephen King, A Vida de Chuck. Entre as produções nacionais, estarão em cartaz O Rei da Feira e A Sogra Perfeita 2. O público infantil poderá conferir títulos como Super Wings em Velocidade Máxima e Desenhos.
Além do preço reduzido dos ingressos, a rede oferece o cupom DESCONTAO12, que garante 12% de desconto nos produtos do Snack Bar para compras feitas de segunda a quarta, nos cinemas participantes da promoção.
Confira a lista completa de unidades que participam desta edição do Descontão Cinemark:
Aricanduva
Atrium Shopping
Boulevard Tatuapé
Center Norte
Central Plaza
Cidade São Paulo
Eldorado
Extra Anchieta
Golden Square
Grand Plaza Shopping
Interlagos
Internacional Shopping Guarulhos
Lar Center
Market Place
Metrô Santa Cruz
Metrô Tatuapé
Metrô Tucuruvi
Mogi das Cruzes
Mogi Urupema
Mooca Plaza Shopping
Osasco
Park Shopping São Caetano
Pátio Higienópolis
Pátio Paulista
Raposo Shopping
Shopping D
Shopping Granja Viana
Shopping Iguatemi SP
Shopping Tamboré
SP Market
Tietê Plaza Shopping
West Plaza
