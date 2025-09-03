'Não deu para levar, mas estou feliz', diz Felipe Bruzzi sobre final do Masterchef Brasil

Natural do Rio de Janeiro e barista de profissão, Felipe Bruzzi conquistou o segundo lugar na 12ª temporada do MasterChef Brasil – Amadores, encerrada na noite desta terça-feira (2). Apesar de não levar o título, o carioca demonstrou alívio e satisfação com sua trajetória no programa. “Ah, é de alívio, sentimento de alívio, assim, a gente tava muito ansioso pelo resultado, o que viesse, e é isso. Não deu para levar, mas tô muito feliz pela trajetória, pela consistência, ter entregue os pratos bonitos, elogiados e agora eu vou ver as portas se vão se abrir”, disse ele após a final.



Na entrada, Felipe preparou camarão com molho de tucupi, enquanto a vencedora Daniela Dantas serviu um suflado de mandioca. No prato principal, o barista apostou em polvo na brasa, purê de mandioca, repolho tostado na brasa com missô e molho inspirado no romesco, mas o tempo limitado comprometeu o ponto do polvo, que segundo Henrique Fogaça ficou “firme”. Daniela, por outro lado, entregou uma massa com camarão acompanhada de bisque e recheio de maçã verde, cogumelo rosa e palmito.



Enquanto na sobremesa, Felipe apresentou uma releitura de tiramisù, com biscoito savoia, creme mousseline de café, gelato de tapioca com mascarpone e calda de café, chocolate e vinho massala. Daniela encerrou seu menu com uma sobremesa autoral que combinava mousse e gel de cambuci, hortelã, pimenta cambuci, roly de tangerina e crocante de araruta.



Mesmo com o segundo lugar, Felipe se mostrou otimista quanto ao futuro. Ele pretende continuar criando conteúdo de culinária no YouTube, montar um pequeno estúdio e, futuramente, abrir seu próprio restaurante. “Agora eu vou ver a que horas vão se abrir. Eu vou continuar fazendo conteúdo. Quero montar um estudiozinho para criar conteúdo de YouTube mesmo, né, de culinária. Quero abrir o restaurante. Aí vamos ver se vai aparecer um investidor legal aí. E é isso, basicamente”, contou.



A final da 12ª temporada do MasterChef Brasil foi transmitida pela Band e coroou Daniela Dantas como campeã de 2025. Após enfrentar outros 17 cozinheiros amadores ao longo da competição, a advogada conquistou o paladar dos jurados com um menu leve, criativo e moderno, superando Felipe em um duelo considerado equilibrado. Cada etapa do menu — entrada, prato principal e sobremesa — foi preparada em apenas uma hora, sendo avaliada pelos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin.



Segundo os jurados, Felipe se destacou pela ousadia, arriscando combinações marcantes e sabores potentes, enquanto Daniela se sobressaiu pela sofisticação com leveza, característica decisiva para levar o título.



Como campeã, Daniela leva para casa R$ 500 mil em prêmios, incluindo aporte para abrir seu negócio gastronômico, curso na renomada escola Le Cordon Bleu e o cobiçado troféu do programa. Felipe também recebeu reconhecimento, conquistando um curso de pâtisserie na Le Cordon Bleu, que promete impulsionar sua carreira na culinária.