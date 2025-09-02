DGABC
Cultura & Lazer Titulo Calendário

Programação completa da HBO Max em setembro: todas as estreias e datas

Confira, por categoria, os títulos e as datas de estreia anunciadas pela Max para o mês

Renan Soares
02/09/2025 | 18:24
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Max divulgou uma ampla grade de estreias para o mês, que inclui produções inéditas, retornos de séries, filmes clássicos e transmissões ao vivo de eventos. Abaixo, a programação completa organizada por categoria com os títulos e suas respectivas datas de estreia.

Confira, por categoria, os títulos e as datas de estreia anunciadas pela Max para o mês – séries, filmes, docusséries, realities, esportes e conteúdo infantil.

Séries

Task: Unidade Especial — Estreia: 7 de setembro

Psiconautas (Temporadas 1 e 2) — Estreia: 11 de setembro

Young Rock (Temporadas 1 a 3) — Estreia: 10 de setembro

Mike & Molly (Temporadas 1 a 6) — Estreia: 17 de setembro

The Prince — Estreia: 12 de setembro

The Graft — Estreia: 26 de setembro

Filmes

Férias No Trailer — Estreia: 3 de setembro

Extermínio — Estreia: 3 de setembro

Extermínio: A Evolução — Estreia: 3 de setembro

Karate Kid: Lendas — Estreia: 5 de setembro

Kivimäki: O Hacker Mais Procurado — Estreia: 5 de setembro

Sequestro 1971 — Estreia: 10 de setembro

Infiltrado Na Klan — Estreia: 10 de setembro

A Última Showgirl — Estreia: 12 de setembro

Amor De Ano Novo — Estreia: 12 de setembro

Hypnotic: Ameaça Invisível — Estreia: 12 de setembro

Inferno — Estreia: 13 de setembro

Josey Wales: O Fora Da Lei — Estreia: 17 de setembro

Os Guerreiros Pilantras — Estreia: 17 de setembro

Pistoleiros Do Entardecer — Estreia: 17 de setembro

Máquinas Mortais — Estreia: 17 de setembro

Festa Da Salsicha — Estreia: 17 de setembro

After: Para Sempre — Estreia: 19 de setembro

É Preciso Acreditar — Estreia: 19 de setembro

Gatilheiro — Estreia: 19 de setembro

Fugitivo Por Acidente — Estreia: 24 de setembro

Resident Evil 6: O Capítulo Final — Estreia: 24 de setembro

Com Quem Será? — Estreia: 26 de setembro

Docusséries e documentários

190 - O Assassino Ligou? — Estreia: 2 de setembro

Kivimäki: O Hacker Mais Procurado — Estreia: 5 de setembro

O Caso Escola Base — Estreia: 11 de setembro

Quem Matou A Nossa Filha? — Estreia: 18 de setembro

Adriano Imperador — Estreia: 18 de setembro

Novas Raízes: Escolhas Do Futuro — Estreia: 23 de setembro

The Devil Is Busy (Hbo Original) — Estreia: 23 de setembro

Pílula De Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Estreia: 30 de setembro

Jesse & Joy: O Que Nunca Dissemos — Estreia: 25 de setembro

Realities

Masterchef Confeitaria — Temporada 2 — Estreia: 12 de setembro

Largados E Pelados Brasil: A Tribo — Temporada 1 — Estreia: 14 de setembro

Missão Faxina Com Ellen Milgrau — Estreia: 25 de setembro

Temporada de premiações

Entrega dos Emmys — Transmissão Ao Vivo: 14 de setembro, a partir sas 20h30 (Pela Max e Tnt; pré-Show com Carol Ribeiro; anfitrião Nate Bargatze)

Esportes ao vivo

Mls Sunday Night — Transmissão ao vivo: 7 de setembro

Champions League — Transmissões ao vivo: 16 E 17 de setembro

Cozinha

Casa Das Facas - A Batalha — Estreia: 10 de setembro

Grandes Chefs: Torneio Dos Campeões — Temporada 5 — Estreia: 24 de setembro

Relacionamentos e realities de convivência

Amor Na Gringa — Temporada 2 — Estreia: 3 de setembro

Nesha E Jaz Contra O Peso — Estreia: 17 de setembro

Virgens — Estreia: 17 de setembro

Os Busbys + 5 — Temporada 7 — Estreia: 24 de setembro

90 Dias: Tô Na Caça! — Estreia: 28 de setembro

90 Dias Para Casar - Reino Unido — Temporada 4 — Estreia: 28 de setembro

Conteúdo infantil

Peppa Pig — Temporada 11 — Estreia: 1 de setembro

Krypto Salva O Dia — Estreia: 26 de setembro

Animação adulta

Jujutsu Kaisen — Temporada 1 — Estreia: 9 de setembro

