Programação completa da HBO Max em setembro: todas as estreias e datas

A Max divulgou uma ampla grade de estreias para o mês, que inclui produções inéditas, retornos de séries, filmes clássicos e transmissões ao vivo de eventos. Abaixo, a programação completa organizada por categoria com os títulos e suas respectivas datas de estreia.
Confira, por categoria, os títulos e as datas de estreia anunciadas pela Max para o mês – séries, filmes, docusséries, realities, esportes e conteúdo infantil.
Séries
Task: Unidade Especial — Estreia: 7 de setembro
Psiconautas (Temporadas 1 e 2) — Estreia: 11 de setembro
Young Rock (Temporadas 1 a 3) — Estreia: 10 de setembro
Mike & Molly (Temporadas 1 a 6) — Estreia: 17 de setembro
The Prince — Estreia: 12 de setembro
The Graft — Estreia: 26 de setembro
Filmes
Férias No Trailer — Estreia: 3 de setembro
Extermínio — Estreia: 3 de setembro
Extermínio: A Evolução — Estreia: 3 de setembro
Karate Kid: Lendas — Estreia: 5 de setembro
Kivimäki: O Hacker Mais Procurado — Estreia: 5 de setembro
Sequestro 1971 — Estreia: 10 de setembro
Infiltrado Na Klan — Estreia: 10 de setembro
A Última Showgirl — Estreia: 12 de setembro
Amor De Ano Novo — Estreia: 12 de setembro
Hypnotic: Ameaça Invisível — Estreia: 12 de setembro
Inferno — Estreia: 13 de setembro
Josey Wales: O Fora Da Lei — Estreia: 17 de setembro
Os Guerreiros Pilantras — Estreia: 17 de setembro
Pistoleiros Do Entardecer — Estreia: 17 de setembro
Máquinas Mortais — Estreia: 17 de setembro
Festa Da Salsicha — Estreia: 17 de setembro
After: Para Sempre — Estreia: 19 de setembro
É Preciso Acreditar — Estreia: 19 de setembro
Gatilheiro — Estreia: 19 de setembro
Fugitivo Por Acidente — Estreia: 24 de setembro
Resident Evil 6: O Capítulo Final — Estreia: 24 de setembro
Com Quem Será? — Estreia: 26 de setembro
Docusséries e documentários
190 - O Assassino Ligou? — Estreia: 2 de setembro
Kivimäki: O Hacker Mais Procurado — Estreia: 5 de setembro
O Caso Escola Base — Estreia: 11 de setembro
Quem Matou A Nossa Filha? — Estreia: 18 de setembro
Adriano Imperador — Estreia: 18 de setembro
Novas Raízes: Escolhas Do Futuro — Estreia: 23 de setembro
The Devil Is Busy (Hbo Original) — Estreia: 23 de setembro
Pílula De Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Estreia: 30 de setembro
Jesse & Joy: O Que Nunca Dissemos — Estreia: 25 de setembro
Realities
Masterchef Confeitaria — Temporada 2 — Estreia: 12 de setembro
Largados E Pelados Brasil: A Tribo — Temporada 1 — Estreia: 14 de setembro
Missão Faxina Com Ellen Milgrau — Estreia: 25 de setembro
Temporada de premiações
Entrega dos Emmys — Transmissão Ao Vivo: 14 de setembro, a partir sas 20h30 (Pela Max e Tnt; pré-Show com Carol Ribeiro; anfitrião Nate Bargatze)
Esportes ao vivo
Mls Sunday Night — Transmissão ao vivo: 7 de setembro
Champions League — Transmissões ao vivo: 16 E 17 de setembro
Cozinha
Casa Das Facas - A Batalha — Estreia: 10 de setembro
Grandes Chefs: Torneio Dos Campeões — Temporada 5 — Estreia: 24 de setembro
Relacionamentos e realities de convivência
Amor Na Gringa — Temporada 2 — Estreia: 3 de setembro
Nesha E Jaz Contra O Peso — Estreia: 17 de setembro
Virgens — Estreia: 17 de setembro
Os Busbys + 5 — Temporada 7 — Estreia: 24 de setembro
90 Dias: Tô Na Caça! — Estreia: 28 de setembro
90 Dias Para Casar - Reino Unido — Temporada 4 — Estreia: 28 de setembro
Conteúdo infantil
Peppa Pig — Temporada 11 — Estreia: 1 de setembro
Krypto Salva O Dia — Estreia: 26 de setembro
Animação adulta
Jujutsu Kaisen — Temporada 1 — Estreia: 9 de setembro
