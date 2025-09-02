DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Veja data

HBO anuncia estreia de ‘IT: Bem-vindos a Derry’ para outubro

A trama se inspira no livro que deu origem à história e se conecta às adaptações cinematográficas IT – A Coisa (2017) e IT – Capítulo Dois (2019), dirigidas por Andy Muschietti

Renan Soares
02/09/2025 | 12:57
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A HBO confirmou para o dia 26 de outubro a estreia de IT: Bem-vindos a Derry, série original ambientada no universo de IT – A Coisa, criado por Stephen King. A produção será exibida na HBO e na plataforma de streaming HBO Max, com episódios inéditos lançados aos domingos.

A trama se inspira no livro que deu origem à história e se conecta às adaptações cinematográficas IT – A Coisa (2017) e IT – Capítulo Dois (2019), dirigidas por Andy Muschietti. O cineasta retorna ao projeto como produtor executivo e diretor de alguns episódios.

O elenco reúne Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård, que volta ao universo de IT após interpretar o palhaço Pennywise nos filmes.

A série é uma coprodução da HBO e Warner Bros. Television. O desenvolvimento ficou a cargo de Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, com produção executiva também de Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Fuchs assina o roteiro do episódio inicial e divide a função de showrunner com Kane.

LEIA TAMBÉM:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.