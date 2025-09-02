HBO anuncia estreia de ‘IT: Bem-vindos a Derry’ para outubro

A trama se inspira no livro que deu origem à história e se conecta às adaptações cinematográficas IT – A Coisa (2017) e IT – Capítulo Dois (2019), dirigidas por Andy Muschietti
A HBO confirmou para o dia 26 de outubro a estreia de IT: Bem-vindos a Derry, série original ambientada no universo de IT – A Coisa, criado por Stephen King. A produção será exibida na HBO e na plataforma de streaming HBO Max, com episódios inéditos lançados aos domingos.
A trama se inspira no livro que deu origem à história e se conecta às adaptações cinematográficas IT – A Coisa (2017) e IT – Capítulo Dois (2019), dirigidas por Andy Muschietti. O cineasta retorna ao projeto como produtor executivo e diretor de alguns episódios.
O elenco reúne Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård, que volta ao universo de IT após interpretar o palhaço Pennywise nos filmes.
A série é uma coprodução da HBO e Warner Bros. Television. O desenvolvimento ficou a cargo de Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, com produção executiva também de Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin. Fuchs assina o roteiro do episódio inicial e divide a função de showrunner com Kane.
