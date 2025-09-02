Santo André abre consulta pública sobre parques e unidades de conservação

A participação pode ser feita pelo aplicativo Colab, onde os frequentadores podem registrar sugestões, opiniões e avaliações sobre os espaços
A Prefeitura de Santo André iniciou nesta segunda-feira (1º) uma consulta pública para ouvir a população sobre os 12 parques urbanos da cidade e as duas unidades de conservação municipais: o Parque Natural do Pedroso e o Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba.
A participação pode ser feita pelo aplicativo Colab (consultas.colab.re/avaliacaodeparques2025), onde os frequentadores podem registrar sugestões, opiniões e avaliações sobre os espaços. Segundo a administração municipal, a medida deve contribuir para orientar ações de melhoria e auxiliar na formulação de políticas públicas ligadas ao meio ambiente.
Além da versão digital, a prefeitura prevê a realização de uma pesquisa presencial em todos os parques e unidades de conservação. Nesse formato, o questionário será mais detalhado e contará com apoio de equipe técnica.
A consulta on-line deve permanecer disponível até o fim de 2025. O formulário aborda questões como experiência dos frequentadores, áreas mais utilizadas e possíveis melhorias nos equipamentos.
Os parques urbanos de Santo André oferecem playgrounds, academias ao ar livre, quadras poliesportivas, pistas de caminhada e áreas de alongamento. A maioria também conta com espaço pet. Somados, eles ocupam uma área de 1,2 milhão de m². Já as duas unidades de conservação reúnem juntas 12,4 milhões de m² de área verde.
