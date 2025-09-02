Incêndio destrói estoque de empresa de quadros em Ribeirão Pires

O combate ao fogo durou até as primeiras horas da manhã, sendo controlado por volta das 6h
Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma empresa de quadros em Ribeirão Pires, na noite desta segunda-feira (1º). O fogo começou por volta das 22h, mas o Corpo de Bombeiros só chegou ao local por volta de 0h15 desta terça-feira (2). Não houve vítimas.
Segundo informações apuradas pelo Diário, o incêndio teve início em um espaço usado como estoque de matérias-primas, que guardava MDF e papelão para a fabricação de embalagens. A área atingida corresponde a cerca de mil metros quadrados.
O combate ao fogo durou até as primeiras horas da manhã, sendo controlado por volta das 6h.
Ainda conforme funcionários, a parte atingida não tinha cobertura de seguro – apenas a área da fábrica, que não foi comprometida.
Além da perda de materiais, máquinas de reposição e de corte também ficaram danificadas, principalmente devido à água utilizada pelos bombeiros no combate às chamas.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.
