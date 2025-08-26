Fogo provocado por balão segue ativo há dois dias em Santo André

Equipes da Prefeitura de Santo André continuam mobilizadas para combater o incêndio causado pela queda de um balão em um terreno na Avenida Guaratinguetá, no Jardim Alzira Franco. Mesmo após dois dias de trabalho, ainda há focos de fumaça, que estão sendo controlados com uso de água de reuso e movimentação de terra, conforme informou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) na tarde desta terça-feira (26).

No último sábado (23), o município andreense registrou 11 ocorrências envolvendo os artefatos que provocaram quatro pontos de incêndio, sem registro de vítimas. O galpão de uma empresa no bairro Campestre precisou ser demolido porque as chamas comprometeram a estrutura. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.

“As equipes estão trabalhando há dois dias e estamos agora até com movimentação de terra para retirar esses focos porque não tem mais risco, só que por conta do balão cair, a vegetação acabou passando para parte interna e aí contínua essa fumaça”, explicou o prefeito Gilvan Ferreira em publicação nas redes sociais.

Segundo o chefe do Executivo, a ação exige mais do que apenas conter as chamas. “Não é só jogar água, tem que fazer uma movimentação de terra. Nas próximas 24 ou 48 horas, eliminamos o foco por completo”, explicou.

A área apresenta forte declividade, o que compromete o acesso das equipes e a movimentação dos equipamentos, conforme informou a Prefeitura. Desde domingo, agentes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam de forma contínua no local, porém o avanço é lento devido às características do terreno e da combustão.

“Nesta terça-feira, o combate foi intensificado com o apoio de uma máquina escavadeira. O equipamento foi utilizado para revirar a terra, expondo o material em combustão e permitindo uma ação mais eficaz de resfriamento e extinção das chamas”, destacou o Paço andreense.

O prefeito também reforçou que a investigação para responsabilizar os autores está em andamento. “Repetindo mais uma vez, a investigação está avançando e vamos prender, com a Polícia Civil, quem fabrica e solta balão na nossa cidade porque isso não pode acontecer”, concluiu.

