Setecidades Titulo Prejuízo

‘Noite dos Balões’ em Santo André termina em quedas e incêndio

Polícia Civil investiga soltura de 11 artefatos ao mesmo tempo nos céus da cidade; quedas provocaram fogo que condenou galpão de empresa

Mariana Gutierrez
25/08/2025 | 08:56
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


 A Polícia Civil começou ontem a investigar os responsáveis pela soltura de, ao menos, 11 balões no Grande ABC na noite de sábado. Os artefatos despertaram a curiosidade e o temor dos moradores. Ao caíram em Santo André, causaram incêndios em quatro pontos distintos. O galpão de uma empresa no bairro Campestre precisou ser demolido porque as chamas comprometeram sua estrutura. Não houve registro de vítimas.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Civil solicitou exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística). Agentes promovem diligências para identificar e localizar os responsáveis. Há suspeitas de que os voos concomitantes tenham sido premeditados. A prática de soltar balões é considerada crime ambiental, com pena de um a três anos de detenção.

Testemunhos e imagens feitas por moradores estão sendo utilizados pelas autoridades para chegar aos responsáveis. Apuração inicial conduzida pelo Departamento de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Santo André identificou que os balões foram soltos na região de Utinga, que pertence ao município. 

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), condenou a ação e prometeu punição. “O incêndio foi provocado por balões, prática criminosa que coloca em risco a população e causa prejuízos à nossa cidade. A polícia já está investigando, e os responsáveis serão punidos com todo o rigor da lei”, disse o tucano.

Era por volta das 22h de sábado quando luzes no céu chamaram a atenção dos moradores do Grande ABC, especialmente em Santo André, São Caetano e Mauá. Imagens dos artefatos, carregados de fogos de artifício, passaram a circular nas redes sociais. Cerca de meia hora depois, os bombeiros foram chamados para debelar fogo causado por balão na Rua dos Coqueiros, no bairro andreense Campestre.

O incêndio, de grandes proporções, danificou galpão de empresa que funcionava no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado e mobilizou 14 viaturas para conter as chamas. Após vistoria técnica, a Defesa Civil constatou danos estruturais no imóvel e recomendou sua demolição para reduzir risco às construções do entorno.

As chamas do galpão se alastraram a um segundo ponto, o imóvel do fundo que tem frente para a Avenida Industrial. O terceiro foco de incêndio ocorreu em terreno da Rua Sumaré, onde o fogo consumiu vegetação e madeiras. O quarto foi registrado em área similar localizada entre as avenidas do Estado e Guaratinguetá, no Jardim Alzira Franco, onde até ontem de manhã era possível ver labaredas e fumaça.

