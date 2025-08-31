Incêndio atinge residência em Mauá e causa danos estruturais

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h57 e enviou quatro viaturas para o local
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na noite desse sábado (30) na Rua Gregório de Matos, altura do número 37, em Mauá.
LEIA MAIS: Motociclista fica ferido após colisão contra poste em Diadema
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h57 e enviou quatro viaturas para o local. As chamas foram controladas após intensa atuação das equipes. Não houve registro de vítimas.
Segundo a corporação, o fogo provocou severos danos estruturais no imóvel, o que levou ao acionamento da Defesa Civil para avaliação da área.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.