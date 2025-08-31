DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Ocorrência

Incêndio atinge residência em Mauá e causa danos estruturais

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h57 e enviou quatro viaturas para o local

Natasha Werneck
31/08/2025 | 10:06
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem ilustrativa)
FOTO: André Henriques | DGABC (Imagem ilustrativa)


Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na noite desse sábado (30) na Rua Gregório de Matos, altura do número 37, em Mauá.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h57 e enviou quatro viaturas para o local. As chamas foram controladas após intensa atuação das equipes. Não houve registro de vítimas.

Segundo a corporação, o fogo provocou severos danos estruturais no imóvel, o que levou ao acionamento da Defesa Civil para avaliação da área.


