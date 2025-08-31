Motociclista fica ferido após colisão contra poste em Diadema

De acordo com o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar de São Paulo), o acidente foi registrado às 7h36
Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo (31) após colidir contra um poste na Rua República Árabe Unida, altura do número 205, no Jardim Damasco, em Diadema.
De acordo com o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar de São Paulo), o acidente foi registrado às 7h36. A vítima, um homem, estava consciente e orientada no momento do resgate, mas sofreu escoriações pelo corpo.
O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Diadema. Uma viatura dos bombeiros foi deslocada para o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.