DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Acidente

Motociclista fica ferido após colisão contra poste em Diadema

De acordo com o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar de São Paulo), o acidente foi registrado às 7h36

Natasha Werneck
31/08/2025 | 10:01
Compartilhar notícia
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa)
FOTO: Google Earth (Imagem ilustrativa) Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um motociclista ficou ferido na manhã deste domingo (31) após colidir contra um poste na Rua República Árabe Unida, altura do número 205, no Jardim Damasco, em Diadema.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar de São Paulo), o acidente foi registrado às 7h36. A vítima, um homem, estava consciente e orientada no momento do resgate, mas sofreu escoriações pelo corpo.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Diadema. Uma viatura dos bombeiros foi deslocada para o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.