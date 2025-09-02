Final do Masterchef Brasil 2025: veja imagens do duelo entre Daniela e Felipe B.

A 12ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao seu momento mais esperado. Nesta terça-feira (2), Daniela e Felipe B. disputaram a grande final do reality, mostrando toda a habilidade, criatividade e técnica que os levaram a superar 16 concorrentes ao longo da competição.



O duelo final exigiu que cada participante apresentasse um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, na frente dos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin. A expectativa para a decisão era alta, com os chefs destacando a maturidade, a assinatura na cozinha e a personalidade de cada finalista.



LEIA MAIS: MasterChef 2025 define campeão nesta terça (2); veja como assistir

Como assistir à final



- Na TV: Band, a partir das 22h20.



- Online: transmissão gratuita pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.



- Esquenta da final: às 21h20, o Melhor da Noite com Otaviano Costa mostra os bastidores e os momentos mais marcantes da temporada.



- Cobertura ao vivo: no YouTube oficial do MasterChef Brasil, ex-participantes e jornalistas comentam a preparação dos pratos e a expectativa pelo resultado.



Destaques do duelo



As imagens da final revelam momentos de tensão, criatividade e técnica refinada. Daniela e Felipe B. impressionaram não apenas pelo sabor, mas também pela apresentação e inovação em cada prato.



A decisão promete ficar marcada como uma das mais disputadas da história do programa, encerrando a temporada com emoção, surpresas e pratos de alto nível.