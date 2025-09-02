MasterChef 2025 define campeão nesta terça (2); veja como assistir

A 12ª temporada do MasterChef Brasil chega ao clímax nesta terça-feira (2), quando Daniela e Felipe B. disputam a grande final. Os dois finalistas vão apresentar menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, para convencer os jurados e garantir o troféu da edição.



LEIA MAIS: Sofia sobre MasterChef: ‘Nada justifica o nível de ódio que recebi’

O que esperar da final



Segundo os chefs, a disputa promete ser acirrada. Henrique Fogaça acredita que ambos têm identidade própria na cozinha e capacidade de surpreender. Helena Rizzo ressalta a maturidade e criatividade dos finalistas, enquanto Erick Jacquin comenta que os caminhos diferentes de Daniela e Felipe B. tornam o resultado imprevisível.



Como assistir à decisão



- Na TV: Band, a partir das 22h20.



- Online: transmissão gratuita pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.



LEIA MAIS: Enquete Masterchef 2025: Daniela ou Felipe B., quem ganha?

- Esquenta: às 21h20, o programa Melhor da Noite com Otaviano Costa mostra os bastidores e os destaques da temporada.



- Cobertura ao vivo: no YouTube oficial do MasterChef Brasil, ex-participantes acompanham a preparação e a espera pelo resultado.



A final promete emoção, pratos criativos e uma disputa equilibrada entre os dois finalistas que superaram 16 concorrentes para chegar ao último desafio da temporada.