Enquete Masterchef 2025: Daniela ou Felipe B., quem ganha?

A grande final do MasterChef Brasil 2025 já tem seus dois finalistas definidos: Daniela e Felipe B. vão disputar o cobiçado troféu e o prêmio em dinheiro na terça-feira, 2 de setembro, na tela da Band.



A final foi definida após desafios de alta complexidade. Daniela preparou um prato inspirado na gastronomia molecular, com cavaquinha, espuma picante e caviar de coentro, e garantiu a primeira vaga na final. Enquanto Felipe B. conquistou o segundo lugar ao encarar um turducken do mar, prova que exigiu técnica apurada e criatividade, levando-o à decisão final.



Acompanhe a grande disputa na terça (2), às 22h30, na Band, ou de forma online e gratuita pelo Band.com.br e aplicativo Bandplay.

Agora é a vez do público se envolver! Quem você acha que deve sair vencedor da temporada? Declare sua torcida!