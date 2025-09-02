Chuchu aparece em lista de Bolsonaro: ‘Surpreso’

O nome do ex-vereador e ex-candidato a vice-prefeito de São Bernardo Paulo Chuchu (PL), atual assessor de gabinete do vereador Sargento Nantes (PP), da Capital, aparece em uma das quatro listas de transmissão identificadas pela Polícia Federal no telefone celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo julgamento por golpe de Estado começa hoje no STF (Supremo Tribunal Federal). O aparelho foi apreendido em 4 de agosto. Agentes flagraram mensagens encaminhadas a cerca de 400 interlocutores, inclusive o prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB), senadores e deputados federais, após 21 de julho, data em que o ex-mandatário foi proibido de usar as redes sociais. O são-bernardense reagiu com ironia à divulgação do fato: “Estou surpreso”, disse à coluna. “Ficaria surpreso se estivesse na lista do Mensalão”, completou. Ao ser questionado sobre o que recebeu do ex-presidente, mencionou: “Memes, piadas, ‘bom dia’, ‘boa tarde’, ‘boa noite’. Qualquer coisa que é mandada em grupo de amigos. Notícias.”

BASTIDORES

Aproximação

Prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL) recebeu ontem em seu gabinete no Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo, a deputada estadual Carla Morando (PSDB). Portando emenda de R$ 1 milhão à cidade, que utilizará o dinheiro na compra de van equipada com os recursos do Smart Sanca, programa de reconhecimento facial de criminososos, a parlamentar foi recebida com todas as honras da casa pelo chefe do Executivo, que estava acompanhado dos vereadores César Oliva (PSD) e Dr. Seraphim (PL), presidente da Câmara.

Tietagem

Diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, o médico Eduardo Grecco ficou impressionadíssimo com a popularidade do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na visita que fez ao equipamento, na sexta-feira, o republicano foi impedido de deixar o local em quase meia-hora por funcionários ávidos para fazer uma selfie ao lado do visitante ilustre.

Contradição animal

Autodeclarado deputado estadual da causa animal, Atila Jacomussi (União Brasil) visitou rodeio na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. A prática é alvo frequente de críticas por ativistas, que veem esses eventos como cruéis e causadores de maus-tratos.

Cau-au-au-sa pet

O vereador Bahia do Lava Rápido (PSDB) está cada vez mais envolvido com a causa animal. Ele acaba de apresentar três iniciativas voltadas para a proteção de cães e gatos em situação de rua. Pet Solidariedade, Natal Pet Solidariedade e Caixa Pet pretendem transformar o prédio da Câmara de Santo André em ponto permanente de arrecadação de ração, remédios, produtos de higiene e roupinhas de inverno.

Educação

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) pegou carona em uma das principais bandeiras do prefeito Marcelo Oliveira (PT), a instalação do Instituto Federal de Educação no município. Argumentando que pretende “garantir maior transparência pela potencialidade do futuro campus”, o legislador pretende apresentar na sessão de hoje requerimento solicitando informações sobre o projeto. A sociedade só espera que o tucano não pretenda atrapalhar, apenas por questiúnculas políticas, a chegada do equipamento à cidade.

Primeiros passos

Secretário de Saúde e Higiene de Ribeirão Pires, o ex-prefeito Clóvis Volpi (PSD) dá os primeiros passos regionais para viabilizar sua candidatura a deputado estadual no ano que vem. O pessedista inaugurou um novo escritório político, na Vila Bocaina, em Mauá, onde já foi vereador.