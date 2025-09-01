CEO da Coop garante fortalecimento no Grande ABC

O diretor-geral da Coop, Celso Furtado, garantiu atenção total ao fortalecimento das unidades já existentes no Grande ABC. O novo CEO completou, nesta segunda-feira (1), um mês a frente do posto e prevê um olhar estratégico para as sete cidades. Nascida em Santo André, a rede varejista possui 36 unidades, sendo 28 delas na região.

O diretor avaliou que o dever é executar ações para continuar o legado da rede andreense, que conta com cerca de um milhão de cooperados. “Atualmente, a Coop já está consolidada na região. 25% do que é vendido em Santo André sai daqui. Trabalhamos para defender isso, onde é nosso maior patrimônio”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, a expansão para nova unidades é pouco provável. “A Coop volta a olhar de forma estratégica para o Grande ABC, no sentido de preservar a fatia de mercado. Hoje, abrir novas frentes é pouco provável”, completou.

O enriquecimento dos produtos próprios é outro desejo do CEO. Ele comenta que a marca vai ser protagonista no varejo com um preço competitivo.

Celso Furtado estava na vice-presidência de marketing da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

