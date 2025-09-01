DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 1 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Varejo

CEO da Coop garante fortalecimento no Grande ABC

Celso Furtado completa um mês no posto e coloca seus olhos na lojas já consolidadas

Gabriel Rosalin
01/09/2025 | 17:08
Compartilhar notícia
FOTO: Gabriel Rosalin/DGABC
FOTO: Gabriel Rosalin/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O diretor-geral da Coop, Celso Furtado, garantiu atenção total ao fortalecimento das unidades já existentes no Grande ABC. O novo CEO completou, nesta segunda-feira (1), um mês a frente do posto e prevê um olhar estratégico para as sete cidades. Nascida em Santo André, a rede varejista possui 36 unidades, sendo 28 delas na região.

O diretor avaliou que o dever é executar ações para continuar o legado da rede andreense, que conta com cerca de um milhão de cooperados. “Atualmente, a Coop já está consolidada na região. 25% do que é vendido em Santo André sai daqui. Trabalhamos para defender isso, onde é nosso maior patrimônio”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, a expansão para nova unidades é pouco provável. “A Coop volta a olhar de forma estratégica para o Grande ABC, no sentido de preservar a fatia de mercado. Hoje, abrir novas frentes é pouco provável”, completou.

LEIA TAMBÉM:

"Supermercado reinaugura simultaneamente três lojas no Grande ABC"

O enriquecimento dos produtos próprios é outro desejo do CEO. Ele comenta que a marca vai ser protagonista no varejo com um preço competitivo. 

Celso Furtado estava na vice-presidência de marketing da Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

LEIA TAMBÉM:

"Coop inicia comemoração pelos 70 anos de história, nascidos em Santo André"


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.